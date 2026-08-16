“No es fácil, pero todo lo hacemos con mucho amor” Jhon Córdoba sobre las ayudas enviadas al Chocó (Photo by Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images) / Michael Regan - FIFA

El delantero de la Selección Colombia, Jhon Córdoba hablo este domingo 16 de agosto en el Vbar Caracol, programa radial de Caracol Radio sobre las acciones que ha tomado respecto al terremoto del pasado 10 de agosto de magnitud 7.4 que afectó varias zonas del país, en especial el departamento del Chocó.

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El delantero del FC Krasnodar, fue de los primeros jugadores de la Tricolor en pronunciarse y enviar ayudas a las victimas del terremoto junto con el jugador Jhon Arias. El delantero afirmó en la entrevista que: “Gracias a Dios pudimos mandar ya los dos primeros aviones y tres camiones... Estamos tratando de repartir todo esto, por que siempre fue una buena cantidad, no fue fácil pero bueno, lo hacemos con todo el amor”

Córdoba también añadió su agradecimiento con todas las personas que donaron y colaboraron a hacer posible la donación y el aporte para los más afectados por el desastre natural.

Manejo a distancia

A pesar de que el equipo del jugador, le brindó la opción de viajar a Colombia, pues sus padres se encuentran en el país, y sufrieron varias afectaciones materiales, Córdoba decidió no viajar y manejar todo desde Rusia debido a que se encuentra en su última etapa de recuperación de la lesión que sufrió en el Mundial 2026 frente a la Republica Democrática del Congo.

Sin embargo, en la entrevista con el jugador, Córdoba afirmo que ya se encuentra recuperado de la lesión: “Ya empecé actividad con el equipo. Ahora ya el fin de semana que viene puedo volver a jugar y me encuentro muy contento de que la recuperación haya ido bien”.

El Krasnodar enfrentará al Dinamo Moscú por la segunda jornada de la Copa de Rusia el próximo 19 de agosto en la capital rusa.