¿Fagúndez se irá de Santa Fe? Presidente Eduardo Méndez fue claro sobre el futuro del uruguayo

Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, habló con El VBar para referirse a diversas situaciones del club, que empató con Vasco da Gama en la ida de los cuartos de final de Copa Sudamericana y buscará la clasificación a semifinales en Rio de Janeiro. El directivo habló de las finanzas de la institución, la asistencia de los hinchas a los partidos, el desarrollo de los juveniles, entre otros aspectos.

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Respecto al juego contra Vasco en Brasil, Méndez fue positivo pensando en que el equipo haga un partido que permita la clasificación. “Santa Fe está preparado para estas peleas, estas luchas, esperamos que el equipo llegue el lunes a Rio y el martes hagan y desarrollen el juego que nos tienen acostumbrados”, inició diciendo.

Cuando se le preguntó por la continuidad de Franco Fagúndez en el club, quien está a préstamo desde Santos Laguna, y hasta el propio jugador quiere quedarse, manifestó que están trabajando en conversaciones, pero dejó claro que no va a comprometer el patrimonio de la institución por culaquier jugador que pretendan.

“Esto es fútbol, acá nadie da la última palabra. Estamos hablando con los empresarios y buscaremos la forma para mirar si nos lo quedamos. Lo que sí es cierto es que con la asistencia que tenemos difícilmente voy a hacer esfuerzos y comprometer la institución para lograr el pase de cualquier jugador que decidamos tratar de hacerle una oferta”, manifestó.

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Por su parte, la inversión va de la mano, en parte, de la taquilla que tenga el club, por lo que comentó: “Es difícil, piden inversión, piden que se traigan jugadores, me piden a Fagúndez, a Nahuel a Toscano, todo eso vale alrededor de 4 millones. De dónde saco los 4 millones, me endeudo o qué hago”.

Otras declaraciones de Eduardo Méndez

La actualidad de Weimar Asprilla: “Es una persona muy humilde, sincera y noble. Como buen profesional, hay que tenerlo presente para que sea participe y conforme una nómina tan profesional como la que tiene Santa Fe hoy en día”.

El dinero ganado de la Sudamericana: “Las cuentas son claras. Esto no es de inventar, Santa Fe ha recibido 5.300.000 dólares por las competencias, a eso descontarle los 350.000 dólares de multa, vamos en 4.900.000; a eso descuente el 30% que se va en premios, en logística, en los viajes. El solo viaje a Rio de Janeiro nos vale 250 dólares. Como se recibe se gasta, no es que la plata entre y se guarde en el banco. Hay que pagar impuesto, 4x1000, todo eso suma y no es que los 5.500.000 estén en la caja. Contamos con una plata en Conmebol y la tenemos como reserva para cumplir las obligaciones de lo que resta del año. Este equipo tiene gastos comprobables de aproximadamente 1.100.000 dólares, no es que entre y la guardemos. Acá todos los dineros que han entrado a Santa Fe, son reinvertidos en Santa Fe”.

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El desarrollo de jugadores jóvenes: “Nosotros venimos aportando año a año en nuestras divisiones inferiores, tan así que hoy en día ocupamos el primer puesto en el torneo federativo sub 20 y en los mismos de Difutbol estamos peleando los puestos. Esto ha sido un trabajo de 4-5 años. Sacar jugadores es difícil y más para un equipo donde no se permite sacar, acá la gente pide títulos, entonces comparado cuando se va por jugadores es difícil. Hemos invertido y estamos tratando de hacer eso para más adelante tener fruto”.

Las asistencias de los hinchas: “Todo lo que se haga por parte del presidente es malo, hay excusa siempre, por violencia, por los precios malos, siempre va a haber una disculpa, sabemos que vamos a tener lleno los días que vamos a finales. Es nuestra hinchada y desafortunadamente no hemos podido consolidar la asistencia, que eso hace diferencia. A mí me pegan muy duro porque me comparo con el equipo de patio, ellos tienen ingresos de 28.000 personas el promedio nuestro es menos de la mitad de ellos, entonces nuestros ingresos son inferiores y nos queda muy difícil invertir. Ayer fueron 16 mil en el clásico 12 mil y fueron dos taquillas que teníamos pensado que nos iban a traer unos recursos importantes. En los tres partidos de River, Millonarios y Vasco, hemos hecho un lleno, pensamos que era 2 o 3 llenos. Con las sanciones nos vemos afectados. El reclamo no es a la hinchada, es a la misma directiva que no ha sabido comprender lo que quiere la hinchada, ese es el reclamo que yo mismo me hago”.

¿Bajar los precios de las boletas?: Todo lo regalado es malo. Con los precios que hemos pensado, no hemos abusado de la hinchada. Pero cuando la hinchada se acostumbra a que sean baratos… si no pregúntele al Medellín, cuántas veces llenó el estadio, pero cuánto mejoraron sus arcas. Aquí quieren que hagamos lo mismo y es difícil, piden inversión, piden que se traigan jugadores, me piden a Fagúndez, a Nahuel a Toscano, todo eso vale alrededor de 4 millones. De dónde saco los 4 millones, me endeudo o qué hago.