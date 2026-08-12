ICBF reporta siete niños fallecidos y 100 casos pendientes de reencuentro familiar

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) entregó un balance de las acciones que adelanta para proteger a los niños, niñas y familias afectadas por el terremoto de magnitud 7.4.

La cifra hasta el último reporte, siete niños y niñas han fallecido. Además, en las últimas 24 horas fueron detectados 100 casos de menores pendientes de reencuentro familiar.

¿Qué está haciendo el ICBF en las zonas afectadas?

El Instituto tiene desplegadas 36 unidades móviles en los seis departamentos priorizados: Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, Tolima y Caldas.

Pero, ¿qué significa que haya unidades móviles en estos territorios?

Se trata de equipos de profesionales que se desplazan directamente hasta las zonas donde están las familias afectadas, en lugar de esperar que estas lleguen a una sede del ICBF. De acuerdo con la información oficial de la entidad, estos equipos pueden estar integrados por profesionales de áreas como psicología, nutrición, trabajo social, pedagogía, sociología, antropología o artes, dependiendo de las necesidades del territorio.

En una emergencia, su trabajo incluye principalmente acompañamiento psicosocial, intervención en crisis y apoyo nutricional a los grupos más vulnerables, especialmente niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes y madres lactantes. También pueden orientar a las familias y articular con otras entidades los casos que requieran atención o protección.

Es importante aclarar que las Unidades Móviles no reemplazan a los servicios de salud. El componente de nutrición permite hacer valoraciones nutricionales, pero estas no constituyen diagnósticos médicos.

En esta emergencia, además, su trabajo resulta especialmente importante para identificar situaciones de riesgo, acompañar a las familias y detectar posibles separaciones entre niños y sus padres.

12 albergues ya están siendo acompañados

El ICBF informó que ha identificado y acompañado 12 albergues. En estos espacios, 652 niñas y niños han recibido estabilización socioemocional y acompañamiento familiar.

La entidad también reportó atención a 210 familias y 349 niños y niñas como parte de las acciones desarrolladas durante la emergencia nacional.

100 niños están pendientes de reencuentro familiar

Uno de los puntos que más preocupa al ICBF es la situación de los menores que pudieron quedar separados de sus familias durante los desplazamientos y traslados provocados por la emergencia.

Por eso, la entidad conformó un equipo especializado para prevenir y atender posibles separaciones de niños y niñas de sus familias.

Este equipo está estableciendo contacto con 1.400 puntos de atención en salud, con el objetivo de identificar posibles casos y facilitar la activación de las rutas correspondientes.

El dato más reciente es que en las últimas 24 horas se detectaron 100 casos relacionados con niños y niñas pendientes de reencuentro familiar, es decir, desaparecidos o cuya relación con sus padres todavía está por establecerse como se había mencionado.

La alerta de la directora del ICBF por estafas durante la emergencia del terremoto

El balance fue entregado por María Carolina Restrepo, recién posesionada directora del ICBF, quien además hizo una advertencia a la ciudadanía por posibles engaños en medio de la emergencia.

Restrepo aseguró que hay personas que están pidiendo dinero y donaciones a nombre del ICBF y fue enfática en aclarar que la entidad no está realizando este tipo de solicitudes.

“El ICBF no pide dinero. Todo el tema de las donaciones se está canalizando a través de la oficina de la Primera Dama”.

La directora pidió a los ciudadanos no dejarse engañar y alertó sobre personas que estarían aprovechándose de la emergencia para solicitar dinero.

Por eso, el llamado es a verificar cualquier solicitud de ayuda antes de entregar dinero o hacer una donación, especialmente si utiliza el nombre del ICBF.