Empresa de aviación Helistar puso a disposición de Chocó ambulancia aérea tras el terremoto

Civiles buscando entre los escombros de un edificio destruido por el terremoto de magnitud 7,4 este lunes en Quibdó. Foto: EFE / Jean Arriaga / Jean Arriaga

A través de un comunicado, la compañía Helistar dispuso un helicóptero EC145, totalmente medicalizado, para apoyar la atención y evacuación de pacientes en las zonas afectadas por el terremoto en Colombia del pasado 10 de agosto.

Según el documento, la empresa puso a disposición de la Gobernación del Chocó este vehículo para “contribuir a la atención y traslado de pacientes que requieran asistencia médica urgente a partir de este 12 de agosto”.

La empresa precisó que la aeronave, un EC145, “cuenta con equipamiento médico especializado para realizar traslados de pacientes en condición crítica y neonatos, siendo la única ambulancia helicoportada de estas características en el país”.

“Su capacidad operativa resulta especialmente relevante en una emergencia como la que atraviesa el departamento, donde las condiciones geográficas, las afectaciones a las vías y las dificultades de acceso pueden limitar la llegada oportuna de ambulancias y otros medios de transporte terrestre”, agregó.

También aseguró que el helicóptero cuenta con incubadora neonatal a bordo, lo cual permitirá “atender y trasladar pacientes neonatales que requieran condiciones especiales de cuidado durante la evacuación”.

“La aeronave estará acompañada por personal médico y paramédico de alta experiencia en atención de emergencias, traslado aeromédico y rescate aéreo, preparado para responder a situaciones de alta complejidad.

Orlando Cabeza, gerente comercial de Helistar, resaltó que en este tipo de emergencias resulta prioritario “poner nuestras capacidades al servicio de quienes más lo necesitan”.

“El Chocó enfrenta una situación que requiere solidaridad, coordinación y, sobre todo, respuestas concretas. Por eso hemos decidido poner nuestra ambulancia aérea a disposición de la Gobernación y de las autoridades encargadas de la atención de la emergencia”, señaló.

Adicionalmente, Helistar confirmó que asumirá integralmente los costos asociados a la disposición y operación de la aeronave durante esta misión humanitaria, “como una contribución de la compañía a la atención de la emergencia”.

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