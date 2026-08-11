¿Por qué las personas siguen sintiendo que tiembla después de un terremoto? Explicación psicológica

Este lunes 10 de agosto de 2026, Colombia sufrió el terremoto más fuerte de la última década, el cual deja hasta el momento más de un centenar de personas fallecidas, numerosos heridos, desaparecidos y víctimas que aún esperan por ser rescatadas entre los escombros.

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Las personas que experimentaron este evento sísmico reportaron una duración excepcional del movimiento, la cual, según el reporte de las estaciones de monitoreo del Servicio Geológico Colombiano (SGC) cercanas al epicentro, fue de aproximadamente entre 90 segundos y dos minutos.

Según la entidad, la sensación de la duración de un sismo puede variar entre personas según variables como la cercanía al epicentro, el tipo de suelo y la construcción donde se encuentra. Incluso, esta percepción puede trascender más allá del sismo, con personas que reportan aún sentir mareos o movimientos involuntarios.

¿Por qué las personas siguen sintiendo movimiento después de un sismo?

Más allá del registro físico y la sensación del sismo debido a las variables mencionadas por el SGC sobre el tipo de suelo, construcción y cercanía al epicentro, hay otros factores que entran en juego en el estado mental de las personas tras vivir este tipo de situaciones traumáticas.

Y es que resulta común que, incluso después de haberse detenido las sacudidas, algunas personas sigan percibiendo movimientos o mareo, llegando a tener la sensación de nuevas réplicas o “temblores fantasma”, aunque estos no se estén presentando en realidad.

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De acuerdo con el Bangkok Hospital Pattaya, no se trata de una alucinación o una sensación externa, sino más bien de una reacción física que se produce cuando el cerebro, utilizando la zona vestibular del oído interno, busca adaptarse al movimiento prolongado.

Según expresó el cirujano Landon Duyka a New York Times, casos similares pueden verse en pacientes que han estado mucho tiempo en cruceros o barcos en general, quienes pueden percibir movimiento incluso días o semanas después de estar en tierra firme.

Esta sensación se ha conocido como Síndrome de Mareo Post Terremoto (PEDS, por sus siglas en inglés) y, aunque se trata de una manifestación física, tiene también incidencia en la salud mental de las personas y puede relacionarse con afecciones crónicas como el Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT en español).

¿Qué dice la psicología de la sensación de movimiento después de un temblor?

Tras experimentar una situación de estrés extremo, como un terremoto de gran magnitud, el cerebro entra en un estado de “hipervigilancia”, como explicó el psicólogo Ramón Nogueras al portal Maldita Ciencia. Según el experto, este estado mental lleva a que cualquier movimiento o alteración, así sea en el mismo cuerpo (músculos o incluso los latidos del corazón), sea registrado como un temblor amenazante.

Un estudio de 2025 publicado en la revista Medicine halló que el estrés psicológico de un evento traumático como este puede alterar las zonas del cerebro que procesan el equilibrio y la posición del cuerpo, generando sensación de movimiento.

Todo esto ocurre al tiempo en el que la hipervigilancia del sistema nervioso central lleva al cuerpo a una alerta constante, buscando movimientos o alteraciones en el entorno, por mínimos que sean.

Las personas bajo esta sensación de estrés registran síntomas como mareo o vértigo, dificultad para caminar, náuseas (vómito), dificultad para dormir, así como irritabilidad y ansiedad.

¿Cómo recuperarse del estrés mental tras un terremoto?

El Ministerio de Ciencias de Venezuela, a través de la Fundación Inzit, indica que lo más común es que este tipo de síntomas desaparezcan máximo a los pocos días o semanas de un terremoto, a medida que el cuerpo comienza a sentirse nuevamente seguro.

En ese orden de ideas, los expertos recomiendan priorizar la tranquilidad y recuperar la calma con el sueño y el descanso adecuados. Además, la psicóloga clínica de la Universidad de Cleveland, Susan Albers, recomienda evitar la saturación de noticias o información estresante, enfocándose más bien en explicaciones científicas que ayudan a entender un poco más el evento que acaba de ocurrir.

En caso de que el malestar sea prolongado e intenso tras varios días o semanas, la recomendación más importante es recurrir a ayuda profesional.