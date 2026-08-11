¿Qué terremoto fue más fuerte, el de Colombia o el de Venezuela? Estas fueron las diferencias clave. Getty Images

Menos de dos meses transcurrieron entre el doblete sísmico que golpeó Venezuela el 24 de junio y el terremoto que afectó varias ciudades de Colombia (especialmente, Cali, Chocó y el Eje Cafetero) este lunes 10 de agosto de 2026.

Aunque dichos eventos tuvieron intensidades y efectos diferenciales, dadas sus condiciones propias, ha surgido la pregunta por la relación que podría existir entre ambos y cómo las diferencias en factores como la magnitud y la profundidad se ven representadas en el nivel de devastación ocasionado en cada caso.

¿Qué diferencias hay entre los terremotos de Colombia y Venezuela?

La primera diferencia que salta a la vista al analizar ambos casos está en el hecho de que en Colombia, según el Servicio Geológico (SGC), se presentó un único evento principal a las 7:34 a. m. con epicentro en San José del Palmar (Chocó) y magnitud 7,4. Posteriormente, se han registrado más de 30 réplicas.

En Venezuela, por otra parte, ocurrieron el 24 de junio dos sismos, de 7,2 y 7,5, separados únicamente por un lapso de 39 segundos; en este caso, por la cercanía en el tiempo, los científicos registraron el fenómeno como un “doblete” en vez de un terremoto principal acompañado de sus réplicas.

Además, los expertos han convenido que no hay una relación directa entre ambos, puesto que el terremoto de Colombia es producto del movimiento tectónico en el Pacífico (subducción de placa de Nazca bajo la Suramericana); mientras que el de Venezuela estuvo relacionado con un desplazamiento lateral en la Zona del Caribe que produjo la ruptura de fallas geológicas.

¿Cómo afecta la diferencia de profundidad al efecto de un terremoto?

De acuerdo con la ciencia, la diferencia natural entre ambos movimientos tectónicos, como los que se produjeron en Colombia y Venezuela, se ve representada en las profundidades de ambos eventos, un factor clave al evaluar el impacto de estos fenómenos.

A diferencia del movimiento lateral que se produjo en Venezuela, la subducción puede producir movimientos más fuertes y de mayor profundidad. En ese sentido, aunque las diferencias de magnitud son de apenas décimas, el efecto puede variar radicalmente, dado que la profundidad disipa la intensidad al llegar a la superficie.

Así las cosas, la variación es amplia, desde los 103 kilómetros de profundidad del terremoto en Colombia a los 10 km y 20,3 km de los ocurridos en Venezuela. Además de su superficialidad, el hecho de tratarse de dos eventos de gran magnitud continuos llevó a mayores daños al estar las edificaciones ya desgastadas.