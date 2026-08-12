Feria de Belleza y Salud 2026 en Corferias: tendencias, agenda y más del evento

Colombia

La industria de la belleza se ha consolidado como uno de los sectores económicos más dinámicos del país y constantemente se impulsan nuevas tendencias de consumo que cambian el mercado. En ese sentido, del 13 al 17 de agosto se realizará la Feria de Belleza y Salud en Corferias, un evento que reunirá a empresas nacionales e internacionales, así como a especialistas y emprendedores del sector, para combinar la muestra comercial con espacios de actualización profesional, congresos y competencias.

En el 2026, la evolución de esta industria ha estado marcada por tres fenómenos: el auge de la dermoestética, la profesionalización de la barbería y la transformación del negocio capilar, por lo que la feria tendrá una agenda enfocada en estas tendencias. Aquí le contamos sobre lo que se sabe de la programación y temáticas que marcarán este evento en la capital del país.

Agenda y tendencias de la Feria de Belleza y Salud 2026

Con el objetivo de mostrar lo último en bienestar y belleza, este evento llega con una agenda variada, de la mano de expertos y diversas marcas, para conocer los avances del sector y brindar experiencias inolvidables a los asistentes.

Al respecto, se pronunció Adriana Granados, jefe del Proyecto de Corferias para Belleza y Salud: “Hoy la belleza evoluciona a un ritmo acelerado gracias a la innovación, la ciencia y la profesionalización del sector. Por eso, diseñamos una agenda que va más allá de la exhibición comercial y reúne competencias, congresos internacionales y escenarios de formación que permitirán conocer las tendencias que están marcando el futuro de la industria. Queremos que quienes visiten la feria encuentren inspiración, conocimiento y oportunidades para seguir creciendo”, afirmó, por lo que acá le contamos sobre algunos de los eventos que se llevarán a cabo:

Competencia “El Barbero del Año”: esta actividad reunirá a algunos de los mejores talentos de la barbería colombiana. Tras un proceso de clasificación en modalidad digital y presencial, los finalistas competirán el 13 de agosto en diferentes categorías, como Freestyle, Corte Clásico Contemporáneo y Corte Creativo. La programación también incluirá batallas de barberos, seminarios especializados y demostraciones técnicas dirigidas a profesionales del sector.

III Congreso Internacional de Estética: este evento pondrá sobre la mesa el futuro de la dermoestética y los tratamientos antienvejecimiento, por lo que especialistas nacionales e internacionales abordarán temas como la bioestimulación de colágeno, la aparatología de última generación, la medicina estética preventiva y las estrategias de marketing para clínicas y centros especializados, en un momento en el que la demanda por procedimientos mínimamente invasivos continúa creciendo.

Hair Professional Congress Colombia: se trata de un espacio creado para estilistas, peluqueros y profesionales del cuidado capilar, quienes podrán conocer nuevas técnicas de corte, color, tendencias internacionales, herramientas tecnológicas y estrategias para fortalecer sus negocios.

A esta agenda se sumarán actividades enfocadas en maquillaje, cosmética, bienestar y el universo de las uñas, uno de los segmentos con mayor crecimiento dentro de la industria, por lo que durante los cinco días de feria habrá demostraciones en vivo, lanzamientos de productos, capacitaciones y experiencias alrededor del diseño de uñas, así como se mostrarán nuevas técnicas de aplicación y tendencias que hoy impulsan el mercado.

De esta manera, quienes deseen participar en estos espacios y ser parte de la feria, podrán encontrar más información en las redes sociales y el sitio oficial de la Feria de Belleza y Salud, al que podrá acceder dando clic aquí.