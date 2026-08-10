Incendios en el Perijá y falta de agua golpean al Cesar: ocho municipios están afectados

Incendio en el Perijá agrava alerta por escasez de agua en ocho municipios del Cesar

La Serranía del Perijá permanece en alerta por un incendio forestal que continúa activo en la vereda El Cinco, zona rural de Manaure Balcón del Cesar, donde organismos de socorro y autoridades trabajan para contener las llamas y evitar que la conflagración siga avanzando.

Petra Romero, coordinadora de la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres del Cesar indicó que se activó la respuesta institucional y se articuló el apoyo del Pelotón de Atención de Emergencias del Ejército Nacional (BIMOC), que adelanta labores junto con los bomberos de La Paz y la Alcaldía de Manaure.

Como refuerzo a las operaciones, una aeronave cisterna aterrizó en el Aeropuerto Alfonso López de Valledupar con capacidad para transportar 3.050 litros de agua, recurso que será utilizado en las labores de control y mitigación del incendio.

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La emergencia genera preocupación por el impacto que podría tener sobre los ecosistemas de la Serranía del Perijá, así como sobre la fauna, los bosques y las fuentes hídricas de esta zona del departamento.

Las autoridades hicieron un llamado contundente a las comunidades para evitar cualquier práctica que pueda generar nuevos focos de incendio, especialmente en medio de las actuales condiciones de sequedad y fuertes vientos.

“Una acción imprudente puede destruir en horas lo que la naturaleza tardó décadas en construir”, advirtió Romero.

Buscan endurecer sanciones

Ante el incremento del riesgo de incendios forestales, las autoridades también promueven que los municipios adopten medidas administrativas y sanciones económicas contra quienes realicen actividades que puedan desencadenar este tipo de emergencias.

La estrategia apunta especialmente a generar un efecto disuasorio frente a prácticas como el uso del fuego para la limpieza de terreno y otras actividades realizadas durante temporadas de fuertes vientos y vegetación seca.

Según las autoridades departamentales, algunos municipios ya han implementado medidas de este tipo y han comenzado a mostrar resultados.

Ocho municipios enfrentan dificultades de abastecimiento de agua

La emergencia por incendios se suma a otra problemática que mantiene en alerta al departamento: las dificultades para el abastecimiento de agua potable en ocho municipios.

Romero indicó que las poblaciones afectadas son Bosconia, El Copey, Astrea, Codazzi, La Paz, Aguachica, Pailitas y La Gloria.

La situación golpea con mayor intensidad a las comunidades rurales y al sector productivo, particularmente a agricultores y piscicultores que dependen de pozos, ríos y otras fuentes hídricas para garantizar sus actividades.

La Gobernación del Cesar, a través de la Secretaría de Agricultura y en coordinación con las alcaldías municipales, adelanta la evaluación de las afectaciones para establecer alternativas de atención a los productores que han reportado pérdidas de cultivos o dificultades para iniciar nuevos ciclos de siembra debido a la falta de agua.