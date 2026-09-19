Condenan a más de 5 años de prisión al exalcalde de Valledupar por presuntos contratos irregulares

El exalcalde de Valledupar Luis Fabián Fernández fue condenado a cinco años y seis meses de prisión por las irregularidades detectadas en la celebración de un contrato por más de $36.283 millones, destinado a ejecutar obras del plan de inversión de agua potable y saneamiento básico del municipio.

La decisión fue adoptada por un juez de conocimiento luego de que la Fiscalía presentara pruebas sobre las condiciones en las que se estructuró y suscribió el contrato durante la administración de Fernández. Según el ente acusador, el proceso “no contó con la planeación necesaria” y terminó comprometiendo las finanzas del municipio durante más de 20 años.

De acuerdo con la investigación, el entonces mandatario habría excedido la capacidad de endeudamiento de Valledupar y no habría informado al Concejo Municipal sobre una obligación que permanecía vigente con la Empresa de Servicios Públicos de Valledupar (Emdupar). La Fiscalía también señaló deficiencias en la planeación de las obras relacionadas con agua potable y saneamiento básico.

El ente investigador sostuvo que estas actuaciones tuvieron consecuencias sobre las finanzas públicas del municipio, debido a que el acuerdo derivado del contrato autorizó un endeudamiento de largo plazo. La Fiscalía consideró que Fernández “desbordó la capacidad de endeudamiento del ente territorial” y ocultó al Concejo la existencia de la obligación con Emdupar.

Por estos hechos, el exalcalde fue declarado responsable del delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. La decisión judicial aún puede ser objeto de los recursos establecidos por la ley.