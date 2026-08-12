Alcaldía de Valledupar verifica seguridad de La Tramacúa tras llegada de 13 internos

Los trasladaron se efectuaron desde la cárcel 'La tramacua' de Valledupar / Cortesía ( Inpec )

Con el propósito de fortalecer las acciones de seguridad y verificar las condiciones del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, La Tramacúa, el alcalde Ernesto Orozco Durán lideró una reunión con el director del centro de reclusión, Carlos Molina Chaparro.

El encuentro tuvo como objetivo evaluar las condiciones de seguridad y permanencia de los 13 internos trasladados desde diferentes ciudades del país, cuya llegada se hizo efectiva el pasado 9 de agosto.

Ante la inquietud generada entre la ciudadanía por este traslado, el mandatario municipal solicitó una revisión inmediata de las medidas de seguridad implementadas en el establecimiento y de los mecanismos de monitoreo para prevenir cualquier situación que pueda afectar la tranquilidad de los habitantes de Valledupar.

“Estamos revisando cómo está funcionando el penal, especialmente después de la llegada de estas personas privadas de la libertad y el impacto que esto pueda generar en la comunidad. Le damos un parte de tranquilidad a la ciudadanía; analizamos cómo se está monitoreando la cárcel, sus patios y celdas”, manifestó el alcalde Ernesto Orozco Durán.

Durante la jornada también se verificaron los avances en la instalación de inhibidores de señal, una medida orientada a restringir las comunicaciones no autorizadas desde el interior del establecimiento y contribuir a la prevención de delitos como la extorsión.

Por su parte, el director de La Tramacúa, Carlos Molina Chaparro, destacó la articulación con la Administración Municipal y reiteró el compromiso de la institución con la seguridad.

“Este ejercicio evidencia el compromiso institucional del establecimiento penitenciario y de todo nuestro equipo de trabajo. Estamos comprometidos con la seguridad de Valledupar”, afirmó.

En la jornada de inspección participaron además el secretario de Seguridad y Convivencia, Alcides Pareja, y el secretario de Gobierno, Félix Valera Ibáñez, quienes acompañaron la verificación de las condiciones de seguridad del establecimiento.