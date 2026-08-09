La petición de autoridades en el Cesar a De la Espriella tras atentato contra policías

Autoridades del Cesar piden al presidente De la Espriella enviar al ministro de Defensa tras ataque en San Roque

El ataque registrado en la madrugada del 8 de agosto contra la subestación de Policía del corregimiento de San Roque, en Curumaní, que dejó muerto al subintendente Algemiro Rodelo Canchila, generó un llamado urgente de las autoridades del Cesar al nuevo Gobierno Nacional.

Rodelo Canchila, quien llevaba 18 años de servicio en la Policía Nacional, murió durante la acción terrorista dirigida contra la fuerza pública. El hecho también generó preocupación entre los habitantes de esta zona del centro del departamento.

Desde el lugar, las autoridades departamentales rechazaron el ataque y expresaron solidaridad a la familia del uniformado, al tiempo que aseguraron que se mantendrá la coordinación con la Policía, el Ejército y las demás instituciones para recuperar la tranquilidad en el territorio.

Lea también: Ataque con drones contra subestación de Policía en el Cesar deja un uniformado muerto

Pero el llamado fue directamente al presidente Abelardo de la Espriella. Las autoridades le solicitaron enviar este lunes al ministro de Defensa a Curumaní para realizar un consejo de seguridad en territorio y diseñar un plan estratégico que permita fortalecer la seguridad no solo en Curumaní, sino también en el centro, norte y sur del Cesar.

La Gobernación también pidió avanzar en un proyecto antidrones, que ya habría sido radicado ante el Gobierno Nacional, con el objetivo de dotar a la Fuerza Pública de mayores capacidades para detectar y enfrentar este tipo de ataques.