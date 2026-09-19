Ofrecen $10 millones de recompensa por mujer señalada de homicidio en Bosconia, Cesar

Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta $10 millones por información que permita ubicar a la mujer señalada de disparar contra Gabriel Antonio Muñoz, conocido como ‘El Mocho’, en el municipio de Bosconia, Cesar.

El secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, confirmó que la mujer ya está identificada y que las autoridades adelantan su búsqueda en Cesar y Magdalena. “Está totalmente identificada la persona de sexo femenino que disparó contra Gabriel Antonio Muñoz”, señaló el funcionario.

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Esquivel también confirmó la captura del hombre que habría conducido la motocicleta utilizada durante el ataque. Según explicó, el señalado fue ubicado cuando se movilizaba en un bus que tenía como destino Santa Marta y manifestó que colaboraría con la investigación. “Ha sido capturado de inmediato, va a ser dentro del proceso de judicialización. Ha expresado que va a colaborar con la investigación”, afirmó.

Recompensa de $10 millones

Frente a la recompensa, el secretario explicó que la suma será aportada conjuntamente por la Alcaldía de Bosconia y la Gobernación del Cesar.

“Hemos tomado la decisión de ofertar hasta 10 millones de pesos de recompensa, 5 millones que coloca la alcaldía de Bosconia y 5 millones de pesos que coloca la gobernación”, indicó.

El funcionario agregó que las autoridades trabajan en coordinación con la Policía del Magdalena para localizar a la mujer.

“Se están haciendo las articulaciones con la dirección de la Policía del Magdalena. Se está ofertando la recompensa en ese sentido, con lo que podamos nosotros capturar a esta persona”, manifestó.