Nueve municipios del Cesar enfrentan desabastecimiento de agua por El Niño

El fenómeno de El Niño ya genera afectaciones en el suministro de agua en varios municipios del Cesar. La Gobernación reportó nueve localidades con problemas de desabastecimiento, mientras las autoridades mantienen un monitoreo sobre las condiciones y las necesidades de las comunidades.

Petra Romero, jefa de la Oficina de Gestión de Riesgos del Cesar, explicó que el seguimiento se realiza de manera permanente por instrucción de la gobernadora. “Por instrucciones de la señora gobernadora, hemos avanzado en un monitoreo permanente en todo el departamento del César, y es así como ya tenemos identificado nueve municipios que tienen desabastecimiento de agua”, señaló.

Más información Bloqueo de carrotanques generó choque entre Aqualia y transportadores de agua en Riohacha

Entre los municipios afectados se encuentran Río de Oro, San Alberto, Aguachica, La Gloria, Codazzi, La Paz, Astrea, Bosconia y El Copey. Romero también mencionó afectaciones en zonas rurales de Codazzi y El Paso, donde las autoridades revisan las condiciones particulares para definir las acciones de atención.

La funcionaria indicó que la Gobernación trabaja junto con las empresas encargadas de la prestación del servicio para organizar la respuesta ante la emergencia.

“Venimos trabajando de manera articulada con las oficinas prestadoras de servicios para revisar esos planes de contingencia y mirar de qué manera organizada se puede atender esta contingencia que está sucediendo a raíz del fenómeno del Niño”, afirmó.

La revisión de los planes de contingencia busca establecer las medidas necesarias para atender a las poblaciones que presentan dificultades en el acceso al agua mientras continúan las condiciones asociadas al fenómeno climático.