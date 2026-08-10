Se acerca la edición 49° del Festival de cometas en Villa de Leyva 2026: Fecha, entradas y más

Villa del Leyva, Boyacá, se prepara para el Festival del Viento y las Cometas. Este encuentro es el más tradicional y multitudinario del municipio.

Para esta ocasión, la edición XLIX del Festival del Viento y las Cometas irá del 14 al 17 de agosto de 2026. Por cuatro días, la Plaza Mayor y el cometódromo toman lugar como el escenario más grande al aire libre, donde niños, familias, artesanos y cometeros expertos los une la misma pasión.

Lea también: Hora EXACTA para ver la lluvia de estrellas Perseidas este 12 de agosto en Colombia: A simple vista

Para esta edición Guatemala es el país invitado de honor, que llega con la delegación de ASOSDEC (Santiago Sacatepéquez) y tradición de barriletes gigantes, piezas monumentales de papel elaboradas a mano y declaradas patrimonio intangible.

Todas las personas que quieran asistir al festival no deberán pagar nada, ya que tiene acceso libre para el público que quiere disfrutar de los concursos y las muestras.

Lea más: Colegio Las Margaritas IED de Bogotá es finalista entre los 10 mejores del mundo: así puede votar

Cronograma oficial

El Festival del Viento y las Cometas es organizado por la Alcaldía de Villa de Leyva por medio de la Secretaría de Turismo. Conozca la programación oficial:

Sábado 15 de agosto

9:30 a. m. — Cometa artesanal (categoría infantil).

— Cometa artesanal (categoría infantil). 10:00 a. m. — Cometa artesanal (categoría adulto).

— Cometa artesanal (categoría adulto). 10:30 a. m. — Cometa miniatura (categoría infantil).

— Cometa miniatura (categoría infantil). 11:00 a. m. — Cometa miniatura (categoría adulto).

— Cometa miniatura (categoría adulto). 11:30 a. m. — Cometa pandero (categoría única).

— Cometa pandero (categoría única). 12:00 m. — Vuelo publicitario.

— Vuelo publicitario. 1:00 p. m. — Cometa comercial (categoría infantil).

— Cometa comercial (categoría infantil). 1:30 p. m. — Cometa comercial (categoría adulto).

— Cometa comercial (categoría adulto). 2:00 p. m. — Apertura oficial del XLIX Festival del Viento y las Cometas.

— Apertura oficial del XLIX Festival del Viento y las Cometas. 2:30 p. m. — Vuelo inaugural «Cuando el pueblo une los vientos», del grupo cometero invitado ASOSDEC (Guatemala).

— Vuelo inaugural «Cuando el pueblo une los vientos», del grupo cometero invitado ASOSDEC (Guatemala). 3:00 p. m. — Presentación de danzas, Escuela de Música Santa María de Leyva.

— Presentación de danzas, Escuela de Música Santa María de Leyva. 3:30 p. m. — Cometa acrobática individual (categoría única).

— Cometa acrobática individual (categoría única). 4:00 p. m. — Show central «Amanecer del Viento», club invitado.

— Show central «Amanecer del Viento», club invitado. 5:00 p. m. — Cometa espectáculo (categoría única).

— Cometa espectáculo (categoría única). 6:00 p. m. — Cometa de vuelo nocturno (categoría única).

— Cometa de vuelo nocturno (categoría única). 7:00 p. m. — Show «Constelación», vuelo estelar, club invitado.

— Show «Constelación», vuelo estelar, club invitado. 8:00 p. m. — Presentación musical, Grupo de Vallenato EMSL.

— Presentación musical, Grupo de Vallenato EMSL. 9:00 p. m. — Presentación artística «La Candelaria».

— Presentación artística «La Candelaria». 10:00 p. m. — Presentación musical central: Pescao Vivo.

— Presentación musical central: 11:00 p. m. — Presentación de cierre: DJ Páez.

Le puede interesar: ¿Un comparendo es lo mismo que una multa? Conozca las diferencias y evite confusiones

Domingo 16 de agosto

9:00 a. m. — Cometa delta (categoría infantil).

— Cometa delta (categoría infantil). 10:00 a. m. — Cometa delta (categoría adulto).

— Cometa delta (categoría adulto). 10:30 a. m. — Cometa de vuelo vertical (categoría única).

— Cometa de vuelo vertical (categoría única). 11:00 a. m. — Prueba femenina (categoría única).

— Prueba femenina (categoría única). 11:30 a. m. — Vuelo lejano (categoría única).

— Vuelo lejano (categoría única). 12:00 m. — Cometa tridimensional (categoría única).

— Cometa tridimensional (categoría única). 12:30 p. m. — Vuelo publicitario.

— Vuelo publicitario. 1:30 p. m. — Cometa trenes (categoría única).

— Cometa trenes (categoría única). 2:00 p. m. — Show «El Danzar del Viento», club invitado.

— Show «El Danzar del Viento», club invitado. 2:30 p. m. — Cometa acrobática por equipos.

— Cometa acrobática por equipos. 3:00 p. m. — Prueba Reina (categoría única).

— Prueba Reina (categoría única). 4:00 p. m. — Cometa inflable gigante (categoría única).

— Cometa inflable gigante (categoría única). 7:00 p. m. — «Luces de la Villa», club invitado.

— «Luces de la Villa», club invitado. 8:30 p. m. — Presentación artística.

— Presentación artística. 9:30 p. m. — Presentación artística «Cacao Munch».

— Presentación artística «Cacao Munch». 10:00 p. m. — Presentación musical central: Cali Flow Latino.

— Presentación musical central: 11:00 p. m. — Presentación de cierre: DJ Páez.

Lunes 17 de agosto

Vuelo libre — El cometódromo va a estar abierto para el público durante todo el día.

Otros leyeron: Créditos de vivienda con las tasas más bajas 2026: ¿Cuánto paga por préstamo de 300 millones?

Escuche Caracol Radio EN VIVO: