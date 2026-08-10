Se acerca la edición 49° del Festival de cometas en Villa de Leyva 2026: Fecha, entradas y más
Para esta edición Guatemala es el país invitado de honor, que llega con la delegación de ASOSDEC (Santiago Sacatepéquez) y tradición de barriletes gigantes, piezas monumentales de papel elaboradas a mano y declaradas patrimonio intangible.
Villa del Leyva, Boyacá, se prepara para el Festival del Viento y las Cometas. Este encuentro es el más tradicional y multitudinario del municipio.
Para esta ocasión, la edición XLIX del Festival del Viento y las Cometas irá del 14 al 17 de agosto de 2026. Por cuatro días, la Plaza Mayor y el cometódromo toman lugar como el escenario más grande al aire libre, donde niños, familias, artesanos y cometeros expertos los une la misma pasión.
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Para esta edición Guatemala es el país invitado de honor, que llega con la delegación de ASOSDEC (Santiago Sacatepéquez) y tradición de barriletes gigantes, piezas monumentales de papel elaboradas a mano y declaradas patrimonio intangible.
Todas las personas que quieran asistir al festival no deberán pagar nada, ya que tiene acceso libre para el público que quiere disfrutar de los concursos y las muestras.
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Cronograma oficial
El Festival del Viento y las Cometas es organizado por la Alcaldía de Villa de Leyva por medio de la Secretaría de Turismo. Conozca la programación oficial:
Sábado 15 de agosto
- 9:30 a. m. — Cometa artesanal (categoría infantil).
- 10:00 a. m. — Cometa artesanal (categoría adulto).
- 10:30 a. m. — Cometa miniatura (categoría infantil).
- 11:00 a. m. — Cometa miniatura (categoría adulto).
- 11:30 a. m. — Cometa pandero (categoría única).
- 12:00 m. — Vuelo publicitario.
- 1:00 p. m. — Cometa comercial (categoría infantil).
- 1:30 p. m. — Cometa comercial (categoría adulto).
- 2:00 p. m. — Apertura oficial del XLIX Festival del Viento y las Cometas.
- 2:30 p. m. — Vuelo inaugural «Cuando el pueblo une los vientos», del grupo cometero invitado ASOSDEC (Guatemala).
- 3:00 p. m. — Presentación de danzas, Escuela de Música Santa María de Leyva.
- 3:30 p. m. — Cometa acrobática individual (categoría única).
- 4:00 p. m. — Show central «Amanecer del Viento», club invitado.
- 5:00 p. m. — Cometa espectáculo (categoría única).
- 6:00 p. m. — Cometa de vuelo nocturno (categoría única).
- 7:00 p. m. — Show «Constelación», vuelo estelar, club invitado.
- 8:00 p. m. — Presentación musical, Grupo de Vallenato EMSL.
- 9:00 p. m. — Presentación artística «La Candelaria».
- 10:00 p. m. — Presentación musical central: Pescao Vivo.
- 11:00 p. m. — Presentación de cierre: DJ Páez.
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Domingo 16 de agosto
- 9:00 a. m. — Cometa delta (categoría infantil).
- 10:00 a. m. — Cometa delta (categoría adulto).
- 10:30 a. m. — Cometa de vuelo vertical (categoría única).
- 11:00 a. m. — Prueba femenina (categoría única).
- 11:30 a. m. — Vuelo lejano (categoría única).
- 12:00 m. — Cometa tridimensional (categoría única).
- 12:30 p. m. — Vuelo publicitario.
- 1:30 p. m. — Cometa trenes (categoría única).
- 2:00 p. m. — Show «El Danzar del Viento», club invitado.
- 2:30 p. m. — Cometa acrobática por equipos.
- 3:00 p. m. — Prueba Reina (categoría única).
- 4:00 p. m. — Cometa inflable gigante (categoría única).
- 7:00 p. m. — «Luces de la Villa», club invitado.
- 8:30 p. m. — Presentación artística.
- 9:30 p. m. — Presentación artística «Cacao Munch».
- 10:00 p. m. — Presentación musical central: Cali Flow Latino.
- 11:00 p. m. — Presentación de cierre: DJ Páez.
Lunes 17 de agosto
- Vuelo libre — El cometódromo va a estar abierto para el público durante todo el día.
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Cristian Contreras
Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...