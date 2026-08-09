Pico y placa en Bogotá: así operará la medida del 10 al 16 de agosto de 2026

ABC nuevo pico y placa sábados en Bogotá: medida para carros no matriculados y alza 50% en solidario

En la ciudad de Bogotá, los conductores de vehículos particulares que se movilicen durante la semana del 10 al 16 de agosto de 2026 deben tener en cuenta el calendario de pico y placa que ha sido establecido por la Secretaría Distrital de Movilidad.

Tenga en cuenta que esta restricción, la cual va rotando de acuerdo con el último dígito de la placa, opera de lunes a viernes, mientras que durante el fin de semana no aplicará para vehículos particulares.

En este momento, los días impares pueden circular los carros particulares cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4 y 5, mientras que en los días pares están habilitados los terminados en 6, 7, 8, 9 y 0.

En Bogotá, el horario del pico y placa para estos vehículos es de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche, de lunes a viernes. Por fuera de este horario, pueden circular sin esta restricción específica.

¿Cómo funcionará el pico y placa del 10 al 14 de agosto?

Los conductores pueden consultar el último número de su placa y compararlo con el día correspondiente para saber si tienen permitido movilizarse durante el horario de restricción.

De acuerdo con el calendario oficial para agosto, la restricción de pico y placa durante la semana del 10 al 14 de agosto está fijado de la siguiente manera:

Lunes 10 de agosto: Pueden andar los vehículos particulares cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0. Tendrán restricción los terminados en 1, 2, 3, 4 y 5.

Pueden andar los vehículos particulares cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0. Tendrán restricción los terminados en 1, 2, 3, 4 y 5. Martes 11 de agosto: Pueden andar los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Tendrán restricción los terminados en 6, 7, 8, 9 y 0.

Pueden andar los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Tendrán restricción los terminados en 6, 7, 8, 9 y 0. Miércoles 12 de agosto: Pueden andar los vehículos cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0.

Pueden andar los vehículos cuyas placas terminen en 6, 7, 8, 9 y 0. Jueves 13 de agosto: Pueden andar los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Pueden andar los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Viernes 14 de agosto: Pueden andar los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

¿El fin de semana hay pico y placa en Bogotá?

El sábado 15 y domingo 16 de agosto no opera pico y placa para vehículos particulares, pues esta medida solamente existe de lunes a viernes hábiles (es decir, no los días festivos).

Quienes tengan vehículos terminados en cualquiera de los dígitos podrán circular durante el fin de semana sin estar sujetos a la restricción.

¿Cómo funciona el pico y placa regional?

En cuanto al pico y placa regional, esta medida es diferente porque se implementa en ciertos días de retorno de puentes festivos para controlar el ingreso a Bogotá por nueve corredores principales.

Cuando está vigente el pico y placa regional, este funciona entre las 12:00 del mediodía y las 8:00 de la noche, rotando placas pares e impares.

El siguiente día señalado para esta medida especial será el lunes festivo 17 de agosto, cuando se aplicará para el ingreso a la capital debido al puente festivo.

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