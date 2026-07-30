Secretaría de Movilidad autorizó cierre de la Calle 19 con Avenida Caracas: conozca la razón

La Secretaría Distrital de Movilidad autorizó el cierre total de la Avenida Calle 19 con Avenida Caracas, en Bogotá, debido a las actividades de izaje de vigas U que hacen parte de la construcción del viaducto de la Línea 1 del Metro de Bogotá.

De acuerdo con la información de la entidad, el cierre comenzará el 30 de julio de 2026 y se extenderá durante un periodo de un mes, en horario comprendido entre las 11:00 de la noche y las 4:00 de la mañana.

¿Cuáles son los desvíos para vehículos particulares?

Los conductores que circulen en sentido occidente-oriente por la Avenida Calle 19 deberán tomar la Carrera 17 al norte, continuar por la Calle 24 al oriente y luego tomar la Carrera 13 al sur, donde podrán empalmar con su recorrido habitual.

Para quienes se movilicen en sentido oriente-occidente, se habilitarán diferentes alternativas. Una de ellas contempla tomar la Carrera 13A al norte, continuar por la Calle 22 al occidente y posteriormente la Carrera 17 al sur.

También podrán tomar la Carrera 10 al norte y continuar por la Avenida Calle 26 hacia el occidente.

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Cambios en las rutas del SITP

El cierre también generará modificaciones en los recorridos de diferentes rutas zonales del SITP. Entre ellas se encuentran las rutas 97, L519, 99, L325, A704, L602, 143, A336, C1, A153, A127, A535, L304, 120, K307, 7 y L422.

Estas rutas, cuando circulen por la Avenida Calle 19 en sentido occidente-oriente, deberán tomar la Carrera 17 al norte, Calle 24 al oriente y Carrera 13 al sur, para posteriormente retomar la Avenida Calle 19 y continuar con su recorrido habitual.

Además, algunos paraderos serán reubicados. Los paraderos 250B00 y 250A00, ubicados en el costado sur de la Avenida Calle 19 entre Carrera 15Bis y Carrera 17, serán trasladados a la Carrera 17 entre Calle 22A y Calle 22D. El paradero 241B00 será reubicado en el paradero 241A00, ubicado en el costado sur de la Avenida Calle 19 entre Carrera 13 y Carrera 12.

Otras rutas tendrán cambios durante el cierre

Las rutas A324 y A501, que circulan desde el sur por la Carrera 17 y toman la Avenida Calle 19 hacia el oriente, deberán continuar por la Carrera 17 al norte, Calle 24 al oriente y Carrera 13 al sur, para luego retomar la Avenida Calle 19.

En sentido oriente-occidente también se modificarán los recorridos de las rutas 97, K325, 99, H602, C153, C127, K336, G519, 143, H704, C1, G535, D218, K304, K307, 7 y F422.

Estas rutas deberán tomar la Carrera 13A al norte, Calle 22 al occidente y Carrera 17 al sur, donde retomarán su recorrido habitual.

La ruta 621 también tendrá modificaciones. Quienes la utilicen deberán tomar la Calle 22 al occidente, Carrera 17 al sur y posteriormente la Avenida Calle 19 al occidente. Las rutas K324 y G501, por su parte, deberán tomar la Carrera 13A al norte, Calle 22 al occidente y Carrera 17 al sur.

La ruta A151 circulará por la Carrera 13A al norte, Calle 22 al occidente y Carrera 17 al norte, donde retomará su recorrido habitual.

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¿Cómo podrán cruzar los peatones?

Los peatones que necesiten cruzar la Avenida Caracas deberán utilizar el sendero peatonal que será habilitado al sur de la intersección de la Avenida Caracas con la Avenida Calle 19, con apoyo de auxiliares de tránsito.

La Secretaría Distrital de Movilidad recomendó a peatones, conductores y usuarios del SITP transitar por las zonas habilitadas, respetar la señalización de obra y seguir las instrucciones de los auxiliares de tránsito.

Además, solicitó a los usuarios del SITP realizar el ascenso y descenso de los buses únicamente en los paraderos establecidos.