¿Hay pico y placa regional para ingresar a Bogotá este 13 de julio? Evite multas. Getty Images

Este fin de semana del 11, 12 y 13 de julio es el nuevo puente festivo en Colombia. Aunque la fecha de celebración oficial es el 9 de julio, el descanso se trasladó al lunes siguiente gracias a la Ley Emiliani (Ley 51 de 1983), la cual busca promover el turismo y otorgar fines de semana largos. Esta nueva fecha de asueto fue establecida de manera oficial este mismo año mediante la Ley 2578 de 2026.

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¿Por qué es festivo el 13 de julio en Colombia?

El proyecto de ley que permitió esta fiesta nacional fue presentado ante el Congreso de la República por el representante de la Alianza Verde, Wilmer Castellanos. La propuesta nació con el propósito de rendir homenaje al municipio de Chiquinquirá y añadir una nueva fecha de descanso al calendario oficial.

De acuerdo con las declaraciones del representante, esta iniciativa se fundamentó en dos acontecimientos:

1. Los 440 años del milagro de la renovación del cuadro de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá.

2. Los 40 años de la histórica visita del Papa San Juan Pablo II tanto a Chiquinquirá como al territorio colombiano.

Conviene mencionar que, la nueva ley también contempla el desarrollo de obras representativas y una campaña de difusión centrada en resaltar la importancia histórica y cultural del municipio de Chiquinquirá.

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¿Habrá pico y placa regional este fin de semana?

Como todos los fines de semana festivos, el día lunes se aplica el pico y placa regional con el fin de evitar trancones al ingreso de la ciudad, esta medida se realizará entre las 12:00 del mediodía y las 8:00 p. m., para facilitar el retorno a Bogotá.

Así opera la medida de pico y placa regional en Bogotá este 13 de julio:

De 12:00 a 4:00 p. m., podrán ingresar a la ciudad los vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8).

De 4:00 m. a 8:00 p. m., podrán ingresar los vehículos con placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7, 9).

Antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 p. m., todos los vehículos pueden ingresar sin restricción.

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La medida se aplicará en los nueve corredores viales de ingreso a Bogotá:

Autopista Norte.

Autopista Sur.

Avenida Centenario o calle 13.

Avenida calle 80.

Avenida Carrera Séptima.

Avenida Boyacá y vía al Llano.

Vía Suba–Cota.

Vía a La Calera.

Vía a Choachí.

Recomendaciones para el retorno a Bogotá durante el fin de semana:

Planee sus viajes con anticipación.

Respete las normas de tránsito.

Use transporte público cuando sea posible.

Contribuya a una movilidad más segura y ordenada.

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