Así funcionará el pico y placa en Bogotá del 3 al 9 de agosto del 2026: ¡Evite multas!

Colombia, y su capital Bogotá, es uno de los tantos países que ha implementado medidas como el pico y placa para mitigar los impactos del tránsito en la sociedad.

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Así, en Bogotá, se configura como una medida de restricción vehicular que se aplica con el fin de reducir la congestión y la contaminación ambiental.

Conozca cómo funcionará la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares durante la semana del lunes 3 al domingo 9 de agosto de 2026, según el calendario definido por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM).

Así opera la medida de pico y placa en Bogotá para vehículos particulares

En días impares pueden circular vehículos particulares con placa terminada en: 1, 2, 3, 4 y 5 .

pueden circular vehículos particulares con placa terminada en: . En días pares pueden circular los vehículos particulares con placa terminada en: 6, 7, 8, 9 y 0.

Recuerde que el horario del pico y placa en Bogotá para automotores particulares es de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. De lunes a viernes, excepto días festivos y sábados.

Semana del 3 al 9 de agosto

Lunes 3 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Martes 4 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Miércoles 5 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Jueves 6 de agosto: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Viernes festivo 7 de agosto : no aplica la medida de pico y placa por ser día festivo.

: no aplica la medida de pico y placa por ser día festivo. Sábado 8 de agosto: no aplica la medida de pico y placa.

no aplica la medida de pico y placa. Domingo 9 de agosto: no aplica la medida de pico y placa.

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No se deje engañar con páginas falsas que ofrecen pico y placa solidario en Bogotá

Recuerde que el único canal oficial para adquirir y pagar el Pico y Placa Solidario es la plataforma de la Secretaría Distrital de Movilidad, a la que se accede exclusivamente a través del sitio web: www.movilidadbogota.gov.co. Ten en cuenta que la única forma de pago es mediante botón de PSE dentro de la página oficial.

¿Cuánto cuesta la multa por no cumplir con el pico y placa?

Según las tablas de autoliquidación de 2026, la multa por infringir la medida de pico y placa está tipificada como tipo C, puntualmente la C14.

“Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente”. dicen.

En este caso, la multa será de $633.232; sin embargo, no es solo monetaria, pues el vehículo también será inmovilizado por las autoridades.

Pico y placa solidario:

Permiso diario: desde $63.000

desde $63.000 Permiso mensual: alrededor de $500.000

alrededor de $500.000 Permiso semestral: cerca de $2.500.000

Para pagar el Pico y Placa Solidario en Bogotá, lo único que debe hacer es ingresar al portal oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad o directamente a la plataforma del Pico y Placa Solidario. Allí encontrará todos los pasos para poder hacer su pago.

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