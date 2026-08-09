Jaguares vs Once Caldas en la cuarta fecha de la Liga Colombiana: Prográmese para el partido de HOY

En el estadio Jaraguay de Montería, Once Caldas va por su segunda victoria en la Liga Colombiana, frente a un Jaguares que aún no sabe lo que significa sumar. El conjunto local buscará hacerse fuerte en casa para intentar salir de la zona del descenso, actualmente están en la casilla 18°, a una del pase directo a segunda división.

Jaguares piensa en ambas tablas

El equipo cordobés debe empezar a hilar victorias, no solo para acercarse a la posibilidad de terminar el todos contra todos en los ocho mejores, si no para mantenerse en la primera categoria.

En los encuentros anteriores del torneo clausura, perdió 2-0 vs Cali, 0-3 vs Nacional y 1-0 vs Inter de Bogotá, esos resultados lo ubican en la penúltima casilla con cero puntos y una diferencia de -6.

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Su permanencia en la máxima categoría del fútbol colombianose tambalea. Jaguares es decimoctavo en la tabla del descenso y no suma tres puntos desde el enfrentamiento contra Millonarios, el 2 de abril en la fecha 15 del primer semestre. Afortunadamente para el equipo felino, sus rivales en el descenso, Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo, tampoco están teniendo los resultados que necesitan para permanecer en primera división.

El Once Caldas puede consolidarse en la reclasificación

Con 38 unidades, el Blanco Blanco es sexto y está clasificando a torneo internacional a través de la tabla anual. A pesar de la contundente victoria 5-1 frente al Cúcuta en la primera fecha, el Once Caldas ha ido de menos a más.

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En la fecha 2 empató 2-2 contra Santa Fe y en la jornada anterior perdió en casa 0-1 frente al América de Cali, dando ventaja en puntos a rivales directos en ambas tablas. Con cuatro puntos, el equipo de Manizales es décimo, si gana, se puede meter parcialmente en los ocho mejores.

Además, el Once Caldas sigue en la lucha por el título de Copa Colombia. Luego de derrotar al Envigado, se enfrentará en octavos de final con Alianza FC, la ida será en Valledupar este jueves 13 de agosto, y la vuelta el miércoles 19 del mismo mes.

Horario del Jaguares vs Once Caldas:

Fecha: 9 de agosto

Hora: 6:10PM

Lugar: Estadio Jaraguay de Montería