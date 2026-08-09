Lesión Andrés Mosquera Marmolejo: ¿Se pierde el juego contra River? Esto dijo el técnico de Santa Fe

Hay preocupación en Independiente Santa Fe luego de que su arquero titular, Andrés Mosquera Marmolejo, tuviera que ser sustituido al minuto 67′ del partido frente a Boyacá Chicó, por la cuarta fecha de la Liga Colombiana.

El arquero salió del campo de juego en el segundo tiempo, luego de un mal despeje que generó molestias en la pierna derecha y que le impidió seguir en el compromiso, siendo sustituido por Weimar Asprilla.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, el técnico uruguayo Pablo Repetto se refirió al estado de Marmolejo, pensando en el juego de ida contra River Plate por octavos de final de Copa Sudamericana que se disputará el próximo miércoles 12 de agosto, en el Estadio El Campín de Bogotá.

Le puede interesar: Tabla del descenso: Así quedó luego de las derrotas de Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo en la fecha 4

Lesión de Andrés Mosquera Marmolejo

En rueda de prensa, el entrenador de Santa Fe entregó un primer reporte sobre el estado de Mosquera Marmolejo, que generó preocupación entre los hinchas; sin embargo, aseguró que se debe esperar el parte médico oficial para confirmar la gravedad de la lesión.

“Tenemos que esperar el estudio, pero bueno, todo indicaría que es un desgarro. Así que tendremos que esperar mañana de acuerdo a la parte clínica lo que se evalúa. Esperaremos mañana la confirmación”, afirmó Repetto.

Si bien el entrenador no confirmó el tiempo que podría estar por fuera, al tratarse de un desgarro, lo más posible es que no esté listo para el partido frente a River, pues este tipo de lesiones suele tardar entre dos y tres semanas en evolucionar favorablemente.

Ahora, el equipo y la hinchada esperan el parte médico oficial para tomar decisiones sobre el juego por Copa Sudamericana, donde Repetto tendría que alinear a Weimar Asprilla como inicialista.

Desarrollo del partido Santa Fe vs. Boyacá Chico

Repetto habló también sobre el desarrollo del partido y la decisión de utilizar la nómina titular, pensando en el juego del próximo miércoles.

“Yo lo dije el miércoles, que íbamos a intentar ir a encarar todos los frentes, y nosotros en el campeonato de seis puntos habíamos sumado 1 y necesitábamos sumar, porque ganar te da tres puntos primero, y después te da confianza. Hoy es sábado, jugamos a las 2 de la tarde; estamos jugando el miércoles a la noche, entonces tenemos un poco más de recuperación. No hubiéramos puesto a Marmolejo porque salió lesionado, pero bueno, ese riesgo lo corríamos hoy y lo podíamos correr en el partido que viene”.

Igualmente, aseguró que el desarrollo del partido fue mejorando para el equipo con el paso de los minutos. “Necesitábamos mejor pie para sincronizar los ataques. En el segundo tiempo empezamos a generar hasta que hacemos el gol. Ahí mermamos un poco en esa generación hasta que volvimos y logramos el segundo gol, que fue fundamental”.