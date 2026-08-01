Horarios confirmados para los octavos de final de la Copa Colombia: prográmese con los partidos // Colprensa

Quedaron definidas las fechas y horarios de la Copa Colombia. El viernes 31 de julio la DIMAYOR hizo oficial la programación de los cruces correspondientes a los octavos de final del certamen.

Las llaves ya están puestas en el calendario de los equipos, menos una. Independiente Santa Fe y Unión Magdalena aún no han podido jugar la Fase 1B, debido a los partidos que ha disputado el León por Copa Sudamericana.

Lea también: Santa Fe golea a Caracas y se cita con River Plate en octavos de Sudamericana: resumen del partido

A pesar de las demoras, el duelo de ida ya tiene horario. El Ciclón visitará la ciudad de Bogotá el 5 de agosto a las 7:00PM. El partido de vuelta aún no cuenta con una fecha oficial por parte de la competición.

Respecto a los cruces ya definidos, el más atractivo es el Deportivo Cali vs Atlético Nacional. El gane tendrá que jugar los cuartos de final contra el vencedor entre Independiente Medellín y Deportivo Pasto. En ese lado del cuadro, solo hay equipos de primera división y llegar a la final no será tarea fácil.

En el otro lado del cuadro, parece un camino sencillo para Millonarios, sobretodo ante la eliminación del Junior por tiro desde el punto penal ante su filial. Los azules tendrán que enfrentar al Barranquilla FC, primero en el Campín, y luego, en caso de avanzar a cuartos de final, al ganador entre el Deportivo Pereira y América de Cali, sus rivales a priori más complejos en esta competición.

Partidos de ida Copa Colombia

Ampliar Cerrar

Partidos de vuelta Copa Colombia