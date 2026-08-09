América anuncia dura baja para el clásico frente a Atlético Nacional: ¿De quién se trata?

Este domingo 9 de agosto se jugará uno de los partidos más atractivos de la cuarta fecha del segundo semestre de la Liga Colombiana: América de Cali, líder parcial, recibirá a Atlético Nacional en el Estadio Pascual Guerrero de la capital vallecaucana.

América de Cali ha iniciado con pie derecho su participación en la Liga, sumando nueve puntos de nueve posibles en las tres primeras fechas del torneo, además de una diferencia de gol de 10 anotaciones, tras su victoria 7-0 sobre Boyacá Chico, y con cero goles recibidos.

A pesar de que el equipo dirigido por David González llega en un buen momento futbolístico, a horas del partido se confirmó una baja importante para el clásico.

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América anuncia baja sensible para el partido frente a Nacional

A través de sus redes sociales, América de Cali anunció a través de un comunicado que el extremo caleño Luis Quiñones no estará disponible para el juego contra Nacional. Según explica el equipo, el jugador presenta una virosis gastrointestinal que le ha impedido completar los entrenamientos, por lo que no se encuentra apto para competir.

El extremo registra un gol en tres partidos disputados, y fue uno de los jugadores que convirtió en la victoria 7-0 sobre Boyacá Chicó, y se ha convertido en ficha clave de González en el ataque del club.

Comunicado oficial del club

“América de Cali informa a la opinión pública que el jugador Luis Quiñones presenta una virosis de tipo gastrointestinal, condición que lo ha incapacitado para entrenar con normalidad.

Tras la valoración médica correspondiente, el jugador no se encuentra apto para competir y continuará bajo seguimiento del Departamento Médico del club hasta su recuperación".

Novedades de Atlético Nacional

Por su parte, Atlético Nacional llega con un solo partido disputado en las tres fechas cumplidas, donde venció con facilidad a Jaguares 3-0. El club Verdolaga llega al clásico tras haber anunciado a sus dos nuevos refuerzos, Ian Poveda y Andrés Reyes.

El equipo antioqueño publicó los jugadores convocados para afrontar su segundo partido de Liga, destacan la ausencia de Andrés Felipe Román, quien paga una fecha de suspensión tras ser expulsado en el juego frente a Jaguares.

Igualmente, el equipo sufre la baja de Elkin Rivero, que según el parte médico presenta una fractura de segundo metatarsiano del pie derecho, y será baja por al menos cinco semanas.