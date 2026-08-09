Bucaramanga gana en su visita a Alianza Valledupar: Resumen del partido por Liga Colombiana

El Leopardo consiguió un agónico triunfo en el Armando Maestre Pavajeau y se mantiene en los primeros lugares de la tabla.

Atlético Bucaramanga se quedó con una emocionante victoria 3-2 sobre Alianza Valledupar en el estadio Armando Maestre Pavajeau, por la cuarta fecha de la Liga Colombiana 2026-ll. El conjunto santandereano se impuso en un partido de ida y vuelta y consiguió tres puntos importantes en condición de visitante.

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El ‘Leopardo’ abrió el marcador apenas al minuto 5´, cuando Félix Charrupí aprovechó una asistencia de Emerson Batalla para poner el 1-0. Alianza reaccionó y encontró la igualdad en el minuto 28´ por medio de Cristian Vergara, pero Bucaramanga volvió a tomar ventaja antes del descanso gracias a Luciano Pons, quien marcó el 2-1 al minuto 34´, nuevamente con participación de Fabián Sambueza en la jugada.

El conjunto local no bajó los brazos y en el segundo tiempo consiguió nuevamente la igualdad. Misael Martínez apareció al minuto 81´ para marcar el 2-2 y ponerle más emoción a un encuentro que parecía encaminarse hacia el reparto de puntos.

Cuando todo apuntaba al empate, Emerson Batalla apareció en el minuto 90 para darle nuevamente la ventaja al Bucaramanga. El atacante, asistido por Brayan Caicedo, marcó el 3-2 definitivo y aseguró una victoria agónica para el conjunto santandereano.

¿Cómo quedó la tabla?

Con este resultado, Atlético Bucaramanga llegó a ocho puntos en cuatro partidos y se ubica en el cuarto lugar de la tabla. Alianza Valledupar, por su parte, quedó con un punto y continúa en la parte baja de la clasificación.

Repase acá el MINUTO a MINUTO de Alianza vs Bucaramanga