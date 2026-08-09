Bucaramanga gana en su visita a Alianza Valledupar: Resumen del partido por Liga Colombiana
El Leopardo consiguió un agónico triunfo en el Armando Maestre Pavajeau y se mantiene en los primeros lugares de la tabla.
Atlético Bucaramanga se quedó con una emocionante victoria 3-2 sobre Alianza Valledupar en el estadio Armando Maestre Pavajeau, por la cuarta fecha de la Liga Colombiana 2026-ll. El conjunto santandereano se impuso en un partido de ida y vuelta y consiguió tres puntos importantes en condición de visitante.
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El ‘Leopardo’ abrió el marcador apenas al minuto 5´, cuando Félix Charrupí aprovechó una asistencia de Emerson Batalla para poner el 1-0. Alianza reaccionó y encontró la igualdad en el minuto 28´ por medio de Cristian Vergara, pero Bucaramanga volvió a tomar ventaja antes del descanso gracias a Luciano Pons, quien marcó el 2-1 al minuto 34´, nuevamente con participación de Fabián Sambueza en la jugada.
El conjunto local no bajó los brazos y en el segundo tiempo consiguió nuevamente la igualdad. Misael Martínez apareció al minuto 81´ para marcar el 2-2 y ponerle más emoción a un encuentro que parecía encaminarse hacia el reparto de puntos.
Cuando todo apuntaba al empate, Emerson Batalla apareció en el minuto 90 para darle nuevamente la ventaja al Bucaramanga. El atacante, asistido por Brayan Caicedo, marcó el 3-2 definitivo y aseguró una victoria agónica para el conjunto santandereano.
¿Cómo quedó la tabla?
Con este resultado, Atlético Bucaramanga llegó a ocho puntos en cuatro partidos y se ubica en el cuarto lugar de la tabla. Alianza Valledupar, por su parte, quedó con un punto y continúa en la parte baja de la clasificación.
Repase acá el MINUTO a MINUTO de Alianza vs Bucaramanga
Final del partido, Alianza 2, Atlético Bucaramanga 3.
Final segunda parte, Alianza 2, Atlético Bucaramanga 3.
Corner,Alianza. Corner cometido por Aldair Zárate.
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Yilson Rosales (Alianza) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho. Asistencia de Israel Alba con un centro al área.
Corner,Alianza. Corner cometido por Carlos Romaña.
Falta de José Ortiz (Atlético Bucaramanga).
Cristian Vergara (Alianza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Emerson Batalla (Atlético Bucaramanga) ha visto tarjeta amarilla.
El cuarto árbitro ha anunciado 5 minutos de tiempo añadido.
Adrián Murillo (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Israel Alba (Alianza).
¡Gooooool! Alianza 2, Atlético Bucaramanga 3. Emerson Batalla (Atlético Bucaramanga) remate con la izquierda desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Brandon Caicedo.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Brandon Caicedo (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde muy cerca.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Emerson Batalla (Atlético Bucaramanga) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Fabián Sambueza.
Cambio en Alianza, entra al campo Leyner Palacios sustituyendo a Jesús Muñoz.
José García (Atlético Bucaramanga) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Mano de José García (Atlético Bucaramanga).
Remate fallado por José García (Atlético Bucaramanga) remate con la izquierda desde mas de 30 metros que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Adrián Murillo tras botar una falta.
Remate fallado por Emerson Batalla (Atlético Bucaramanga) remate con la izquierda desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Fabry Castro.
¡Gooooool! Alianza 2, Atlético Bucaramanga 2. Misael Martínez (Alianza) remate con la derecha desde fuera del área por el lado derecho de la portería.
Remate rechazado de Cristian Vergara (Alianza) remate con la derecha desde muy cerca. Asistencia de Jesús Muñoz.
Falta de Brandon Caicedo (Atlético Bucaramanga).
Yilson Rosales (Alianza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Emerson Batalla (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Cristian Vergara (Alianza).
Falta de Carlos Romaña (Atlético Bucaramanga).
Misael Martínez (Alianza) ha recibido una falta en campo contrario.
Cambio en Atlético Bucaramanga, entra al campo Aldair Gutiérrez sustituyendo a Nilson Castrillón.
Cambio en Atlético Bucaramanga, entra al campo Brandon Caicedo sustituyendo a Luciano Pons.
Jesús Muñoz (Alianza) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Fabry Castro (Atlético Bucaramanga).
Cambio en Alianza, entra al campo Misael Martínez sustituyendo a Deinner Quiñónes.
Cambio en Alianza, entra al campo Israel Alba sustituyendo a Felipe Pardo.
Falta de Fabián Cantillo (Alianza).
Aldair Zárate (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Deinner Quiñónes (Alianza) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Fabry Castro (Atlético Bucaramanga).
Cambio en Atlético Bucaramanga, entra al campo Adrián Murillo sustituyendo a Fredy Hinestroza.
Cambio en Atlético Bucaramanga, entra al campo Fabry Castro sustituyendo a Felix Charrupí.
Felipe Pardo (Alianza) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Felipe Pardo (Alianza).
Emerson Batalla (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Cambio en Alianza, entra al campo Fabián Cantillo sustituyendo a Carlos Esparragoza.
Juan Viveros (Alianza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Luciano Pons (Atlético Bucaramanga).
Remate rechazado de Jesús Muñoz (Alianza) remate con la derecha desde la banda derecha.
Jesús Muñoz (Alianza) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Carlos Romaña (Atlético Bucaramanga).
Falta de Felix Charrupí (Atlético Bucaramanga).
Deinner Quiñónes (Alianza) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Cambio en Atlético Bucaramanga, entra al campo Aldair Zárate sustituyendo a Leonardo Flores.
Leonardo Flores (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Felipe Pardo (Alianza).
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Felix Charrupí (Atlético Bucaramanga).
Remate rechazado de Felipe Pardo (Alianza) remate con la derecha desde fuera del área.
Falta de Felix Charrupí (Atlético Bucaramanga).
Deinner Quiñónes (Alianza) ha recibido una falta en campo contrario.
Emerson Batalla (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jesús Muñoz (Alianza).
Fredy Hinestroza (Atlético Bucaramanga) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Fredy Hinestroza (Atlético Bucaramanga).
Felipe Pardo (Alianza) ha recibido una falta en la banda derecha.
Empieza segunda parte Alianza 1, Atlético Bucaramanga 2.
Final primera parte, Alianza 1, Atlético Bucaramanga 2.
Felix Charrupí (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Juan Viveros (Alianza).
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
Felix Charrupí (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Carlos Esparragoza (Alianza).
Remate fallado por Jhildrey Lasso (Alianza) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Cristian Vergara con un pase de cabeza.
Remate rechazado de Deinner Quiñónes (Alianza) remate con la izquierda desde fuera del área.
Falta de Felix Charrupí (Atlético Bucaramanga).
Jesús Muñoz (Alianza) ha recibido una falta en campo contrario.
Corner,Alianza. Corner cometido por José Ortiz.
Fabián Sambueza (Atlético Bucaramanga) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Fabián Sambueza (Atlético Bucaramanga).
Deinner Quiñónes (Alianza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Emerson Batalla (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Cristian Vergara (Alianza).
Falta de Felix Charrupí (Atlético Bucaramanga).
Jhair Castillo (Alianza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
¡Gooooool! Alianza 1, Atlético Bucaramanga 2. Luciano Pons (Atlético Bucaramanga) remate de cabeza desde muy cerca por el centro de la portería. Asistencia de Fabián Sambueza con un centro al área tras un contraataque.
Falta de Luciano Pons (Atlético Bucaramanga).
Juan Viveros (Alianza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
¡Gooooool! Alianza 1, Atlético Bucaramanga 1. Cristian Vergara (Alianza) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Deinner Quiñónes tras un contraataque.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido (Atlético Bucaramanga).
Falta de Felix Charrupí (Atlético Bucaramanga).
Jhildrey Lasso (Alianza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Jhildrey Lasso (Alianza) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Cristian Vergara.
Falta de José Ortiz (Atlético Bucaramanga).
Deinner Quiñónes (Alianza) ha recibido una falta en campo contrario.
Remate fallado por Jhildrey Lasso (Alianza) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Jhair Castillo.
Falta de Felix Charrupí (Atlético Bucaramanga).
Jesús Muñoz (Alianza) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Felix Charrupí (Atlético Bucaramanga).
Carlos Esparragoza (Alianza) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Felipe Pardo (Alianza) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Deinner Quiñónes.
Falta de Cristian Vergara (Alianza).
Carlos Romaña (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido (Alianza).
¡Gooooool! Alianza 0, Atlético Bucaramanga 1. Felix Charrupí (Atlético Bucaramanga) remate con la izquierda desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Emerson Batalla.
Falta de Jhair Castillo (Alianza).
Felix Charrupí (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento