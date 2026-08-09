Únicos países del mundo en los que NO será visible el eclipse del 12 de agosto, ¿por qué?

El próximo 12 de agosto, un eclipse solar total podrá apreciarse en una parte del hemisferio norte y, en determinados puntos de la Tierra, el cual permitirá observar cómo la Luna cubre completamente al Sol durante unos minutos.

Este fenómeno comenzará parcialmente alrededor de las 10:34 de la mañana, hora colombiana, y alcanzará su máximo aproximadamente a las 12:46 del mediodía. Sin embargo, no podrá observarse desde todos los países.

Para las personas que se encuentren en uno de los países donde sí se verá el eclipse, la NASA advierte que durante las fases parciales es indispensable utilizar protección adecuada para los ojos. Esto se debe a que mirar directamente al Sol sin filtros especializados puede provocar lesiones graves.

El eclipse puede observarse directamente solo durante la breve fase de totalidad y únicamente desde la franja donde el Sol está completamente cubierto.

¿En qué países NO podrá verse el eclipse del 12 de agosto y por qué?

Países como Colombia y el resto de Sudamérica quedarán completamente por fuera de la zona de visibilidad del eclipse del 12 de agosto. Eso significa que los habitantes de esta región del planeta no podrán verlo, ni siquiera en su fase parcial.

La NASA explica que la razón por la que en esta región del mundo no puede verse el fenómeno es por su geometría: durante un eclipse solar, la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, proyectando una sombra sobre nuestro planeta. Esa sombra está formada por dos partes: la umbra, donde el Sol queda completamente oculto, y la penumbra, donde solamente una parte del disco solar queda cubierta.

En este caso, la sombra de la Luna que produce un eclipse total es estrecha, de alrededor de 480 kilómetros de ancho en la superficie terrestre. Con la rotación de la Tierra gira y el desplazamiento de la Luna en su órbita, esa sombra se mueve rápidamente y dibuja una trayectoria sobre el planeta.

Para el eclipse del 12 de agosto, la trayectoria se concentra en las partes altas del hemisferio norte. Por eso es por lo que países como Colombia no estarán dentro de la zona desde la cual el Sol pueda verse eclipsado.

¿Dónde sí se podrá ver el eclipse del 12 de agosto?

La NASA ha revelado que la franja de totalidad del eclipse del 12 de agosto atravesará Groenlandia, Islandia, el norte de Rusia, el océano Atlántico, España y una pequeña zona de Portugal.

Quienes se encuentren dentro de la trayectoria central del eclipse podrán experimentar la fase total, que es cuando la esfera de la Luna cubre completamente la superficie visible del Sol.

La totalidad se verá en España, donde el fenómeno ocurrirá durante la tarde y cerca del atardecer. En algunas zonas de la península ibérica, la Luna llegará a cubrir completamente al Sol durante un minuto.

Por fuera de la franja de totalidad, el eclipse podrá observarse parcialmente en una zona mucho más amplia: abarcará partes del norte de Estados Unidos, la mayor parte de Canadá, un sector de Europa y el noroeste de África. Por eso, países como Francia, Reino Unido, Alemania, Italia y otros en Europa podrán observar un eclipse parcial.

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