Jessi Uribe se une a Voz de Mando para revivir ‘Pa’ Que No Me Anden Contando’: ¿dónde escucharla?

Una canción que marcó al regional mexicano vuelve con nuevas voces. Jessi Uribe se unió a Voz de Mando y Juan Pablo Márquez para presentar una nueva versión de ‘Pa’ Que No Me Anden Contando’, tema que originalmente fue grabado por la agrupación mexicana.

La canción fue estrenada originalmente a finales de 2016 y posteriormente hizo parte del álbum Clase de Historia, publicado en 2017. Ahora, casi una década después, regresa con una propuesta que conecta el regional mexicano con la música popular colombiana.

El tema fue compuesto por Joss Favela y Luciano Luna y gira alrededor de una idea sencilla: vivir las experiencias en primera persona, disfrutar lo conseguido y no quedarse con lo que otros cuentan.

Esta no es la primera vez que Juan Pablo Márquez interpreta la canción. En 2019, el artista ya había llevado ‘Pa’ Que No Me Anden Contando’ a su propio estilo. Siete años después, vuelve al tema acompañado por Jessi Uribe y Voz de Mando.

La canción original tuvo una importante presencia en las emisoras de Estados Unidos. Según los datos entregados para este lanzamiento, en diciembre de 2016 pasó de 92 a 709 tocadas en radio en una sola semana, llegando al primer lugar del Hot Song General USA de monitorLATINO.

Ahora, la nueva versión busca acercar este clásico a nuevas generaciones y públicos de ambos lados de la frontera musical, manteniendo la esencia del tema y sumando la voz de uno de los representantes de la música popular colombiana.

¿Dónde escucharla?

‘Pa’ Que No Me Anden Contando (Remix)’ ya está disponible en plataformas digitales desde el 17 de septiembre de 2026. La canción tiene una duración de 2 minutos y 44 segundos y aparece bajo la interpretación de Jessi Uribe, Juan Pablo Márquez y Voz de Mando.