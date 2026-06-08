¿Cómo se hace la gelatina de pata? Estos son los 6 ingredientes básicos, incluyendo la pata de res

La gelatina de pata es mucho más que un simple postre; representa una tradición artesanal que ha perdurado por generaciones en regiones colombianas como el Valle del Cauca, Antioquia y Cundinamarca.

Si usted busca un alimento que no solo deleite su paladar, sino que también aporte beneficios reales a su organismo, este manjar es la opción ideal.

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Su elaboración requiere paciencia y técnica, pero el resultado es un dulce nutritivo y natural que usted mismo puede aprender a valorar y preparar siguiendo las costumbres de nuestros ancestros.

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¿Cuáles son los 6 ingredientes básicos de esta receta?

Para realizar esta preparación de forma tradicional, se necesita reunir seis elementos fundamentales que garantizan su sabor y propiedades.

El ingrediente principal es la pata de res (delantera o trasera), la cual es la fuente primordial del colágeno natural.

la cual es la fuente primordial del colágeno natural. Para endulzar, se utiliza la panela, que además de sabor aporta minerales como hierro y calcio.

que además de sabor aporta minerales como hierro y calcio. El aroma y las propiedades antioxidantes provienen de la canela y los clavos de olor.

Finalmente, requerirá esencia de vainilla para aromatizar durante el batido y fécula de maíz para trabajar la masa sobre la mesa sin que esta se pegue.

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¿Cómo se inicia la cocción para extraer el colágeno?

El primer paso que usted debe realizar es lavar y limpiar profundamente la pata de res, retirando vellos, cascos y cualquier impureza.

Una vez limpia, póngala a cocinar en una olla con abundante agua durante varias horas.

El secreto de esta etapa es esperar hasta que la carne se deshaga totalmente y el hueso se desprenda con facilidad.

Posteriormente, usted debe colar el caldo y dejarlo enfriar para retirar la capa de grasa superior, conservando únicamente el líquido gelatinoso que es rico en proteína.

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¿Cuál es el secreto para lograr el batido tradicional?

Tras obtener el caldo puro, usted debe preparar un “melao” espeso cocinando la panela con la canela y los clavos. Mezcle este melao con el caldo de la pata y cocine nuevamente hasta que la preparación tome una consistencia “chicluda” o elástica.

Vierta la mezcla en una bandeja y deje que se enfríe lo suficiente para poder manipularla.

El paso más importante es el batido: debe untarse las manos con esencia de vainilla y, tradicionalmente usando un instrumento llamado “garabato”, batir la jalea con fuerza hasta que esta se blanquee y adquiera su textura final.

Por último, extienda la masa sobre una superficie con fécula de maíz, haga rollitos y córtelos en porciones.

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