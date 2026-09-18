Karol G sorprende en el MetLife Stadium con Judeline, rusowsky y Tainy para cantar ‘BbY WOW’

Karol G convirtió el MetLife Stadium de Nueva Jersey en una gran fiesta latina durante la primera de sus dos presentaciones en este escenario, como parte de su gira Viajando Por El Mundo Tropitour.

TORONTO, ONTARIO - JULY 29: Karol G performs at Rogers Stadium on July 29, 2026 in Toronto, Ontario. (Photo by Jeremychanphotography/Getty Images) / Jeremychanphotography Ampliar TORONTO, ONTARIO - JULY 29: Karol G performs at Rogers Stadium on July 29, 2026 in Toronto, Ontario. (Photo by Jeremychanphotography/Getty Images) / Jeremychanphotography Cerrar

Uno de los momentos más comentados de la noche llegó con “BbY WOW”, cuando Judeline y rusowsky aparecieron sorpresivamente en el escenario junto a Karol G, mientras Tainy acompañaba la presentación desde la parte musical. Fue la primera vez que los artistas interpretaron juntos en vivo esta canción.

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El tema, que hace parte del álbum No Me Arrepiento de Sentir Tanto, actualmente ocupa el No. 1 de Billboard Global 200 y Billboard Global Excl. U.S., por segunda semana consecutiva.

Pero la sorpresa no fue lo único que marcó el concierto. Karol G presentó un espectáculo dividido en seis actos, con bailarines, luces, pirotecnia y diferentes cambios de escenografía.

Karol G performs at "Viajando por el Mundo Tropitour" held at Sofi Stadium on August 14, 2026 in Ingelwood, California. (Photo by Christopher Polk/Billboard via Getty Images) / Christopher Polk Ampliar Karol G performs at "Viajando por el Mundo Tropitour" held at Sofi Stadium on August 14, 2026 in Ingelwood, California. (Photo by Christopher Polk/Billboard via Getty Images) / Christopher Polk Cerrar

La artista también sorprendió al público con una enorme guacamaya durante “Papasito” y con un grupo de mariachis que la acompañó en canciones como “Ese Hombre es Malo” y “MAMIII”.

GLENDALE, ARIZONA - AUGUST 29: Karol G performs at State Farm Stadium on August 29, 2026 in Glendale, Arizona. (Photo by John Medina/Getty Images) / John Medina Ampliar GLENDALE, ARIZONA - AUGUST 29: Karol G performs at State Farm Stadium on August 29, 2026 in Glendale, Arizona. (Photo by John Medina/Getty Images) / John Medina Cerrar

El concierto del 17 de septiembre fue la primera de las dos fechas de Karol G en el MetLife Stadium. La colombiana regresará al escenario este 18 de septiembre, como parte de una gira que continuará por varias ciudades de Estados Unidos antes de llegar a México y posteriormente a Europa en 2027.