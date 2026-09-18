Rubén Blades recibirá el Premio Billboard Ícono y llegará a Barranquilla con Viva La Salsa

Rubén Blades recibirá el Premio Billboard Ícono 2026, un reconocimiento a sus más de cinco décadas de trayectoria y a su influencia en la música latina. El homenaje se realizará el próximo 22 de octubre en Miami, durante los Premios Billboard de la Música Latina.

El artista panameño, considerado una de las figuras fundamentales de la salsa, ha construido una carrera que supera los 25 álbumes y cientos de canciones. Su música se ha caracterizado por combinar la salsa con historias y personajes que retratan diferentes aspectos de la vida cotidiana y la realidad latinoamericana.

Y mientras se prepara para recibir este reconocimiento, Blades también tiene una cita con el público colombiano. El próximo 7 de noviembre de 2026 llegará al Estadio Romelio Martínez de Barranquilla como parte de Viva La Salsa. La fecha aparece en la agenda oficial del artista.

El cantante compartirá escenario con Óscar D’León, La India, Víctor Manuelle y Charlie Aponte, además de presentarse junto a la Roberto Delgado Big Band, agrupación que lo acompaña desde hace años.

El concierto tendrá un repertorio marcado por algunos de los clásicos que han definido su carrera, entre ellos ‘Pedro Navaja’, ‘Decisiones’, ‘Amor y Control’ y ‘Plástico’.

El reconocimiento de Billboard llega mientras Blades continúa con su actividad musical. Recientemente lanzó ‘País Portátil’ junto a Roberto Delgado y Orquesta, un álbum de ocho canciones que aborda temas como la migración, la corrupción, el encarcelamiento, la responsabilidad social y la esperanza.

Para el público de Barranquilla, la presentación del 7 de noviembre será una nueva oportunidad de disfrutar en vivo el repertorio de uno de los nombres más reconocidos de la salsa latinoamericana.

Viva La Salsa 2026 se realizará en el Estadio Romelio Martínez, con apertura de puertas anunciada para las 5:00 p. m. y boletería disponible a través de TuTicket, según la información entregada por la organización.