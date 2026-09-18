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18 sep 2026 Actualizado 20:21

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Rubén Blades recibirá el Premio Billboard Ícono y llegará a Barranquilla con Viva La Salsa

El artista panameño será homenajeado el 22 de octubre y llegará al Estadio Romelio Martínez el próximo 7 de noviembre.

MADRID, SPAIN - JULY 28: Singer-songwriter Ruben Blades during his performance at the Noches del Botanico on 28 July 2026 in Madrid, Spain. Throughout his long career, this Panamanian artist has won fourteen Grammy Awards and recorded more than twenty studio albums, including hits such as ‘Pedro Navaja’. Furthermore, Blades served as Panama’s Minister for Tourism between 2004 and 2009 under President Martin Torrijos. (Photo By Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images)

MADRID, SPAIN - JULY 28: Singer-songwriter Ruben Blades during his performance at the Noches del Botanico on 28 July 2026 in Madrid, Spain. Throughout his long career, this Panamanian artist has won fourteen Grammy Awards and recorded more than twenty studio albums, including hits such as ‘Pedro Navaja’. Furthermore, Blades served as Panama’s Minister for Tourism between 2004 and 2009 under President Martin Torrijos. (Photo By Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images) / Europa Press News

MADRID, SPAIN - JULY 28: Singer-songwriter Ruben Blades during his performance at the Noches del Botanico on 28 July 2026 in Madrid, Spain. Throughout his long career, this Panamanian artist has won fourteen Grammy Awards and recorded more than twenty studio albums, including hits such as ‘Pedro Navaja’. Furthermore, Blades served as Panama’s Minister for Tourism between 2004 and 2009 under President Martin Torrijos. (Photo By Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images)
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Rubén Blades recibirá el Premio Billboard Ícono 2026, un reconocimiento a sus más de cinco décadas de trayectoria y a su influencia en la música latina. El homenaje se realizará el próximo 22 de octubre en Miami, durante los Premios Billboard de la Música Latina.

El artista panameño, considerado una de las figuras fundamentales de la salsa, ha construido una carrera que supera los 25 álbumes y cientos de canciones. Su música se ha caracterizado por combinar la salsa con historias y personajes que retratan diferentes aspectos de la vida cotidiana y la realidad latinoamericana.

Y mientras se prepara para recibir este reconocimiento, Blades también tiene una cita con el público colombiano. El próximo 7 de noviembre de 2026 llegará al Estadio Romelio Martínez de Barranquilla como parte de Viva La Salsa. La fecha aparece en la agenda oficial del artista.

El cantante compartirá escenario con Óscar D’León, La India, Víctor Manuelle y Charlie Aponte, además de presentarse junto a la Roberto Delgado Big Band, agrupación que lo acompaña desde hace años.

El concierto tendrá un repertorio marcado por algunos de los clásicos que han definido su carrera, entre ellos ‘Pedro Navaja’, ‘Decisiones’, ‘Amor y Control’ y ‘Plástico’.

El reconocimiento de Billboard llega mientras Blades continúa con su actividad musical. Recientemente lanzó ‘País Portátil’ junto a Roberto Delgado y Orquesta, un álbum de ocho canciones que aborda temas como la migración, la corrupción, el encarcelamiento, la responsabilidad social y la esperanza.

Para el público de Barranquilla, la presentación del 7 de noviembre será una nueva oportunidad de disfrutar en vivo el repertorio de uno de los nombres más reconocidos de la salsa latinoamericana.

Más información

Viva La Salsa 2026 se realizará en el Estadio Romelio Martínez, con apertura de puertas anunciada para las 5:00 p. m. y boletería disponible a través de TuTicket, según la información entregada por la organización.

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