Jorge Celedón llenó el Movistar Arena y celebró su nominación al Latin Grammy con ‘La Historia Mía’

Jorge Celedón se reencontró con sus seguidores en Bogotá con un Movistar Arena completamente lleno. Durante tres horas, el artista presentó ‘La Historia Mía’, un espectáculo dedicado al vallenato, la cultura colombiana y las canciones que han marcado su trayectoria.

El concierto contó con un repertorio que incluyó temas como ‘Sin Perdón’, ‘Parranda en el Cafetal’, ‘Como Te Olvido’, ‘La Invitación’, ‘4 Rosas’, ‘Olvídala’, ‘Ay Ombe’ y ‘Esta Vida’, entre otros éxitos del artista.

La noche también tuvo varios invitados especiales. Nelson Velásquez, Jean Carlos Centeno, Jimmy Zambrano, Rafael Santos, Israel y Morre Romero acompañaron a Celedón en diferentes momentos del espectáculo, convirtiendo la presentación en un encuentro de distintas generaciones del vallenato.

Uno de los momentos más especiales llegó al cierre, cuando una lluvia de pétalos de rosas rojas acompañó las últimas canciones del concierto, en un homenaje a uno de los elementos que ha estado presente en la carrera del cantante.

La celebración llegó además en medio de una noticia importante para Celedón: su nominación a la 27.ª Entrega Anual del Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato por ‘Jorgito’, producción realizada junto a su acordeonero Víctor Naín Jr.

Esta es una nueva nominación para el artista, quien ya cuenta con cinco Latin Grammy y continúa llevando el vallenato a diferentes escenarios.

Ahora, ‘La Historia Mía’ llegará a Medellín el próximo 30 de octubre. Jorge Celedón se presentará en La Macarena para reencontrarse con el público paisa y continuar la celebración de sus canciones y de la música vallenata.