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18 sep 2026 Actualizado 21:52

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Brad Pitt volverá a protagonizar la secuela de la película postapocalíptica “Guerra mundial Z”

Edward Berger, director de “Sin novedad en el frente” y “Cónclave”, ha firmado para dirigir la cinta.

LONDON, ENGLAND - JUNE 23: Brad Pitt attends the &quot;F1: The Movie&quot; European Premiere at Cineworld Leicester Square on June 23, 2025 in London, England. (Photo by Samir Hussein/WireImage)

LONDON, ENGLAND - JUNE 23: Brad Pitt attends the "F1: The Movie" European Premiere at Cineworld Leicester Square on June 23, 2025 in London, England. (Photo by Samir Hussein/WireImage) / Samir Hussein

LONDON, ENGLAND - JUNE 23: Brad Pitt attends the &quot;F1: The Movie&quot; European Premiere at Cineworld Leicester Square on June 23, 2025 in London, England. (Photo by Samir Hussein/WireImage)
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El actor y productor de cine estadounidense Brad Pitt volverá oficialmente a protagonizar la esperada secuela de “Guerra mundial Z”.

¿Quién dirigirá la secuela de “Guerra mundial Z”?

Edward Berger, director de “Sin novedad en el frente” y “Cónclave”, firmó para dirigir la cinta.

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¿Quién la producirá?

Pitt producirá la secuela junto a Dede Gardner y Jeremy Kleiner en representación de Plan B, con Berger participando como productor ejecutivo.

Guerra mundial Z

La película original “Guerra mundial Z”, basada en la exitosa novela homónima de 2006 de Max Brooks, recaudó más de 540 millones de dólares en la taquilla mundial.

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El filme, dirigido por Marc Forster, estaba protagonizado por Pitt en el papel de Gerry Lane, un exfuncionario de las Naciones Unidas que libraba una carrera contrarreloj para detener una pandemia zombi.

¿Cuándo se anunció la secuela?

En la CinemaCon celebrada en abril, Paramount anunció que finalmente se estaba desarrollando activamente una secuela, tras varios intentos previos de poner en marcha otra película; entre ellos figuraba una versión a cargo de David Fincher, colaborador habitual de Pitt, proyecto que fue descartado en 2019.

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