Capturados en flagrancia dos presuntos delincuentes en Cartagena
Los detenidos habrían intimidado con armas de fuego a ciudadanos para despojarlos de sus pertenencias
En desarrollo de planes contra el hurto, uniformados de la Policía Nacional lograron la captura en flagrancia de dos sujetos en los barrios Los Corales y Blas de Lezo.
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Gracias a la rápida y oportuna reacción de los policías, fue capturado en flagrancia alias ‘Oscarito’, de 18 años, quien se encontraba intimidando a un ciudadano con un arma de fuego para despojarlo de un celular.
Durante el procedimiento le fue incautada una pistola calibre 9 milímetros, un cargador y un cartucho.
De igual forma, en el barrio Blas de Lezo, fue sorprendido alias ‘Elías’, de 18 años, quien, presuntamente, intimidaba con un arma de fuego a una persona para despojarla de sus pertenencias.
Durante el procedimiento le fue incautada una pistola calibre 9 milímetros, un cargador y un cartucho del mismo calibre.
Los permanentes patrullajes por las calles de los barrios permiten a los uniformados actuar de manera rápida y oportuna, evitando que se cometan hechos que afecten la seguridad ciudadana.
Los elementos incautados y los capturados, fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de porte ilegal de armas de fuego y hurto, a espera de las audiencias preliminares para resolver su situación judicial.
En lo corrido del año, se han capturado más de 681 personas por el delito de hurto y se han incautado 430 armas de fuego.
“Seguimos obteniendo resultados contundentes en la lucha contra la delincuencia en todos los sectores de la ciudad. Por ello, invitamos a la comunidad a denunciar y a cooperar con las autoridades para capturar y judicializar a los responsables de conductas que atentan contra la seguridad y la convivencia”, aseguró el coronel Carlos Esteban Blanco, comandante (E) de la Policía Metropolitana de Cartagena.
Erix Montoya Bustos
Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...