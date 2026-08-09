A la cárcel presunto agresor de su pareja tras ser capturado en flagrancia en Magangué

Un nuevo caso de presunta violencia intrafamiliar terminó con un hombre tras las rejas. Uniformados de las Zonas de Atención Policial capturaron en flagrancia a Edgardo Martínez Sánchez, de 29 años y nacionalidad venezolana, señalado de agredir a su pareja sentimental.

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El procedimiento se registró en el barrio Centro, cuando los policías de la Zona de Atención 15-2 adelantaban labores de patrullaje, control y disuasión y atendieron el caso.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima, una mujer de 33 años, presuntamente venía siendo objeto de maltratos físicos y verbales por parte de su compañero sentimental.

Los uniformados procedieron a la captura del hombre por el delito de violencia intrafamiliar y posteriormente lo dejaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización.

Durante las audiencias preliminares, un juez de la República le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras continúa el proceso judicial en su contra.

“Reiteramos que ninguna forma de violencia contra la mujer puede ser tolerada. Invitamos a las víctimas y a la ciudadanía a denunciar oportunamente estos hechos para que podamos activar las rutas de atención y protección”, señaló el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.