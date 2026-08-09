Niño de 20 meses murió tras ser ingresado con graves signos de violencia en Cundinamarca

Colombia

La muerte de un niño de apenas 20 meses de edad causa consternación en Cundinamarca. El pequeño Noha Iván Rojas Colorado falleció en el Hospital Pediátrico La Misericordia (HOMI), en Bogotá, después de permanecer bajo atención médica por las graves lesiones que presentaba en diferentes partes de su cuerpo.

De acuerdo con la información preliminar conocida sobre el caso, el menor fue llevado el pasado jueves 6 de agosto por su madre y su abuela a un centro de salud del municipio de Anolaima, donde los profesionales advirtieron aparentes signos de violencia y un delicado estado de salud.

El traslado del menor y las lesiones reportadas

Debido a la gravedad de su condición, Noha Iván fue remitido al Hospital San Rafael de Facatativá, donde recibió atención de un equipo multidisciplinario.

Según los reportes médicos entregados sobre el caso, los especialistas evidenciaron:

Trauma craneoencefálico severo.

Múltiples traumatismos contundentes en diferentes partes del cuerpo.

Indicios que llevaron a considerar la posibilidad de un presunto caso de violencia física y abuso sexual.

Posteriormente, el niño fue trasladado al Hospital Pediátrico La Misericordia (HOMI), en Bogotá, debido a la gravedad de las lesiones.

El menor falleció en la madrugada del sábado, según la información entregada por el centro hospitalario.

Capturan a hombre señalado como presunto agresor

En horas de la mañana de este domingo, las autoridades confirmaron la captura de Juan Moreno Pinzón, señalado como presunto responsable de los hechos y quien sería el padrastro del menor.

La captura fue realizada mediante un trabajo conjunto de la Policía de Cundinamarca y la Fiscalía General de la Nación. El hombre fue detenido por el delito de homicidio agravado, en relación con los hechos ocurridos el pasado 6 de agosto en Anolaima.

El capturado será puesto a disposición de la Fiscalía para el proceso de judicialización correspondiente. Será la autoridad judicial competente la encargada de determinar su responsabilidad penal dentro de este caso.

Autoridades piden esclarecer los hechos

Desde la Gobernación de Cundinamarca se aseguró que se brindará acompañamiento a las autoridades para avanzar en el esclarecimiento de lo ocurrido y garantizar que el caso sea investigado hasta sus últimas consecuencias.

En el pronunciamiento oficial se hizo además un llamado a la protección de los niños, niñas y adolescentes, destacando que esta responsabilidad corresponde tanto a las familias como a los colegios y las instituciones.

La investigación continuará para establecer con precisión qué ocurrió con el menor y determinar las responsabilidades individuales a las que haya lugar.

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