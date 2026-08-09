Capturado hombre que vendía droga a domicilio en Villanueva, Bolívar

Lo que parecía una vivienda más del municipio de Villanueva, Bolívar, presuntamente escondía un negocio ilegal. Según las autoridades, desde allí se almacenaban y comercializaban sustancias estupefacientes, que incluso serían llevadas a domicilio para entregarlas directamente a los compradores.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

En medio de las acciones contra el tráfico local de drogas fue capturado Rafael Enrique Álvarez Martínez, de 48 años, conocido con el alias de “El Mata”, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en menores cantidades.

Las investigaciones señalan que la actividad ilícita se concentraría en el barrio El Cabrero, específicamente en el sector conocido como “Si Te Gusta”, donde presuntamente eran utilizadas viviendas como puntos para almacenar y posteriormente comercializar las sustancias.

Droga hasta la puerta

De acuerdo con la información conocida por las autoridades, la modalidad no se limitaría a esperar compradores en un punto fijo. Los estupefacientes también serían distribuidos a domicilio, llevando las dosis hasta diferentes compradores.

Las autoridades estiman que este presunto negocio ilegal estaría generando rentas aproximadas de $1 millón semanales, producto de la comercialización de sustancias estupefacientes.

Sobre este resultado, el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar, señaló: “Continuamos desarrollando acciones contundentes contra el tráfico local de estupefacientes. No permitiremos que viviendas sean utilizadas para almacenar o comercializar drogas que afectan la tranquilidad y seguridad de nuestras comunidades. Invitamos a los ciudadanos a seguir denunciando estos hechos de manera oportuna”.

Asimismo, dentro de las labores investigativas se conoció que alias “El Mata” presuntamente se encontraba al servicio de personas dedicadas a actividades de delincuencia común en Villanueva. Sin embargo, al momento de su captura no registraba anotaciones judiciales.

Luego de su captura, Álvarez Martínez fue presentado ante la autoridad judicial competente. Durante las audiencias correspondientes fueron expuestos los elementos recopilados dentro del proceso.

Finalmente, un juez ordenó medida de aseguramiento intramural en establecimiento carcelario contra alias “El Mata”, mientras continúa el proceso judicial en su contra.