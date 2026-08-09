¿A qué hora es HOY el partido América vs. Nacional? Programación del juego por Liga Colombiana

América vs Nacional por la fecha 4 de la Liga Colombiana: ¿A qué hora es HOY el clásico popular? // Colprensa

El América de Cali recibirá a un Atlético Nacional que solo ha podido disputar uno de los tres partidos que van de Liga, contra Jaguares el 2 de Agosto. Por parte del América, ha jugado todos los partidos y por ahora cuenta con un pleno de puntos que lo dejan en la primera posición.

9 de 9 en Liga para el local

El América de Cali recibe el clásico con tres victorias al hilo: 0-2 vs Inter, 7-0 vs Boyacá Chicó y 0-1 vs Once Caldas. Con dos victorias en condición de visitante y una victoria con un marcador abultado, la Mechita se consolida como el equipo más fuerte. Tanto Independiente Medellín como Deportes Tolima, también tienen puntaje perfecto, pero el América tiene 10 goles a favor y 0 en contra.

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En Copa Colombia visitará al Deportivo Pererira luego de avanzar en fase 1B ante el Cartagena. La ida será el 9 de septiembre y la vuelta el 15 del mismo mes. En caso tal de salir victorioso, enfrentará al ganador del partido Baranquilla vs Millonarios.

Nacional apenas disputará su segundo partido

Por liga, el cuadro Verdolaga solo ha podido jugar un partido, fue su visita a Jaguares y ganaron cómodamente 0-3. Con esos tres puntos y con dos partidos menos, Nacional es duodécimo. Previo al encuentro de esta noche, el equipo anunció dos nuevas incorporaciones en búsqueda de quedarse con uno de los cupos directos a torneo internacional.

Los otros partidos que logró jugar fueron la llave por Copa Colombia frente a Tigres de Bogotá, Nacional ganó la serie con un global de 4-0 y pasó a los octavos de final donde se enfrentará al Deportivo Cali.

Ambos en la parte alta de la reclasificación

En la tabla acumulada Atlético Nacional ocupa el primer lugar con más de 10 puntos sobre el Tolima, que es segundo. Parcialmente, Nacional clasifica a la Copa Libertadores, además, también puede clasificar a través de Liga o Copa.

Por parte del América, los diablos rojos son cuartos con 43 puntos y están en puestos de Clasificatorio a Copa Libertadores. En caso de conseguir la victoria ascendería al segundo lugar y se metería a clasificación directa.

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Datos del partido América vs Nacional

Fecha: 9 de agosto

Hora: 8:15PM

Lugar: Estadio Olímpico Pascual Guerrero

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