Tabla del descenso: Así quedó luego de las derrotas de Boyacá Chicó y Cúcuta Deportivo en la fecha 4

Ya se juega la cuarta fecha de la Liga Colombiana, que inició este sábado 8 de agosto con el juego entre Santa Fe y Boyacá Chicó y que tendrá cuatro partidos durante la jornada, cerrando con el juego entre el Pasto y Deportivo Cali.

En la fecha de hoy, dos equipos que están luchando por mantener la categoría sumaron una nueva derrota; se trata de Boyacá Chicó, que cayó 0-2 contra Santa Fe, y Cúcuta Deportivo, que fue superado por Fortaleza en el Estadio Metropolitano de Techo, también dos goles a cero.

Con el paso de las fechas, se van definiendo los dos equipos que perderán la categoría al cierre del Todos Contra Todos de la Liga 2026-II. Hasta el momento, y luego de sus derrotas, Cúcuta Deportivo y Jaguares, son los equipos que se encuentran comprometidos en dicha tabla y que, si el campeonato finalizara hoy, estarían disputando la segunda división en el 2027.

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Santa Fe 2 - 0 Boyacá Chicó

Santa Fe consiguió sus primeros tres puntos en la Liga tras imponerse 2-0 sobre Boyacá Chicó. El conjunto dirigido por Pablo Repetto abrió el marcador al minuto 54, cuando Hugo Rodallega aprovechó un pase de Fagúndez y definió con un remate cruzado. Poco después, un error en la defensa de Boyacá Chicó terminó en el segundo tanto del partido, luego de que Sebastián Palma enviara el balón a su propia portería.

Con este resultado, Boyacá Chicó se ubica en 18 con un promedio de 0,86, muy cerca de la zona de descenso.

Fortaleza 2 - 0 Cúcuta

Fortaleza consiguió su primera victoria en Liga Colombiana tras derrotar 2-0 a Cúcuta Deportivo, que aún no encuentra el camino en el torneo de clausura. El partido comenzó con una intensidad alta, y los Motilones tuvieron oportunidades de irse arriba, pero fue el club capitalino el que logró abrir el marcador; en el minuto 38, Richardson Rivas lanzó un remate imposible de atajar.

El segundo de Fortaleza fue otra nuevamente de Richardson Rivas, que remató con la derecha desde el centro del área, tras una asistencia de Kevin Balanta. El cuadro de Diego Arias tuvo dos goles que fueron anulados por fuera de lugar.

Con esta nueva derrota, Cúcuta se mantiene en zona de descenso, con un promedio de 0,77.

Deportes Tolima 2 - 1 Internacional de Bogotá

Deportes Tolima volvió a celebrar en la cuarta jornada del torneo de clausura de la Liga Colombiana 2026, tras su derrota frente a Independiente Medellín en la jornada anterior. En el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, el conjunto dirigido por Sebastián Oliveros se impuso 2-1 ante Internacional de Bogotá y consiguió tres puntos importantes.

El equipo tolimense abrió el marcador al minuto 11, Adrián Parra recibió una asistencia de Jorge Hurtado y, con un remate de pierna derecha desde el centro del área, puso el 1-0 a favor del cuadro Pijao. El segundo llegó al minuto 50, cuando Ever Valencia sacó un potente remate cruzado desde el área que terminó en el ángulo derecho del arco defendido por el conjunto bogotano.

A pesar del resultado, Internacional de Bogotá comenzó a aumentar la intensidad en busca de la remontada. La insistencia terminó con el gol del descuento al minuto 60, cuando Fabricio Sanguinetti probó con un disparo desde fuera del área.

Pasto 0 - 2 Deportivo Cali

Deportivo Cali sumó tres puntos en su visita al Deportivo Pasto en el Estadio La Libertad, consiguiendo su segunda victoria del semestre y alcanzando seis puntos en la tabla de posiciones.

El primer gol del compromiso llegó al minuto 33, con un remate de zurda de Andrés ‘Tití’ Rodríguez, tras una asistencia de Johan Martínez. El segundo llegó en el minuto 65, con anotación de Eduard Bello.

Tabla de descenso fecha 4