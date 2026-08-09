Atlético Nacional anuncia 2 nuevos refuerzos antes del juego contra América: conozca su trayectoria
Ian Poveda y Andrés Reyes fueron anunciados como nuevos jugadores de Atlético Nacional.
Atlético Nacional continúa reforzándose para el segundo semestre de la Liga Colombiana. El equipo comenzó su mercado de fichajes anunciando la llegada de Lucas González a la dirección técnica del club, proveniente del Deportes Tolima, y el regreso de Franco Armani desde el fútbol argentino.
Previo al segundo partido del semestre de Atlético Nacional frente a América de Cali, que se disputará este domingo en el Estadio Pascual Guerrero, el club Verdolaga anunció la incorporación de dos jugadores más a su plantel para la temporada.
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Atlético Nacional anuncia dos nuevos refuerzos
Atlético Nacional piensa en el objetivo de conseguir el título del torneo de clausura y lograr uno de los cupos directos a Copa Libertadores, y regresar a competencia internacional. Debido a esto, han trabajado en sus fichajes para la temporada.
En las últimas horas y a través de un video publicado en su página web, Atlético Nacional confirmó la llegada de dos jugadores; se trata de Andrés Reyes, defensa central, y del extremo Ian Poveda.
“Bienvenidos a su servicio de contestador Atlético Nacional. Por favor, manténgase en línea para conocer la información solicitada. Gracias por permanecer en línea. Les informamos que Atlético Nacional le da la bienvenida a Andrés Reyes y a Ian Poveda”. Con estas palabras, el club antioqueño confirmó sus dos nuevos jugadores.
Andrés Reyes regresa a Atlético Nacional tras su paso por la Major League Soccer de Estados Unidos. El jugador salió de las inferiores del club Verdolaga y dio el salto al fútbol internacional, pasando por equipos como Inter Miami, New York Red Bulls y San Diego FC.
Por su parte, Ian Poveda llega proveniente del Internacional de Bogotá, donde jugó en el primer semestre de la liga colombiana. Disputó nueve partidos y logró convertir tres goles y entregar una asistencia.
Anamaria Rodríguez
Comunicadora social y periodista con énfasis en radio. Cuento con conocimiento en redacción SEO y manejo...