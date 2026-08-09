Atlético Nacional anuncia 2 nuevos refuerzos antes del juego contra América: conozca su trayectoria

Atlético Nacional continúa reforzándose para el segundo semestre de la Liga Colombiana. El equipo comenzó su mercado de fichajes anunciando la llegada de Lucas González a la dirección técnica del club, proveniente del Deportes Tolima, y el regreso de Franco Armani desde el fútbol argentino.

Previo al segundo partido del semestre de Atlético Nacional frente a América de Cali, que se disputará este domingo en el Estadio Pascual Guerrero, el club Verdolaga anunció la incorporación de dos jugadores más a su plantel para la temporada.

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Atlético Nacional anuncia dos nuevos refuerzos

Atlético Nacional piensa en el objetivo de conseguir el título del torneo de clausura y lograr uno de los cupos directos a Copa Libertadores, y regresar a competencia internacional. Debido a esto, han trabajado en sus fichajes para la temporada.

En las últimas horas y a través de un video publicado en su página web, Atlético Nacional confirmó la llegada de dos jugadores; se trata de Andrés Reyes, defensa central, y del extremo Ian Poveda.

“Bienvenidos a su servicio de contestador Atlético Nacional. Por favor, manténgase en línea para conocer la información solicitada. Gracias por permanecer en línea. Les informamos que Atlético Nacional le da la bienvenida a Andrés Reyes y a Ian Poveda”. Con estas palabras, el club antioqueño confirmó sus dos nuevos jugadores.

Andrés Reyes regresa a Atlético Nacional tras su paso por la Major League Soccer de Estados Unidos. El jugador salió de las inferiores del club Verdolaga y dio el salto al fútbol internacional, pasando por equipos como Inter Miami, New York Red Bulls y San Diego FC.

Por su parte, Ian Poveda llega proveniente del Internacional de Bogotá, donde jugó en el primer semestre de la liga colombiana. Disputó nueve partidos y logró convertir tres goles y entregar una asistencia.