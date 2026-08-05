Miércoles 5 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Reinauguración de la fachada de la Parroquia San José de Pijao, Quindío. iniciativa cívica liderada por Óscar López, la Colonia Atlanta de Pijao Quindío, el Club Cívico Pro Pijao y a cada uno de los pijaenses y amigos del municipio. Foto: Cortesía Alcaldía de Pijao

Armenia

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En fallo de primera instancia La Corte Suprema de Justicia ha determinado absolver del delito de prevaricato por acción a la exgobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado y la exfuncionaria Gloria Inés Gutiérrez, por el caso relacionado con las ordenanzas en el año 2015.

Cabe recordar que La Procuraduría General de la Nacional ya había absuelto de sanciones disciplinarias a las mismas exfuncionarias por el mismo caso.

Contra está decisión procede el recurso de apelación ante la Sala de Casación Penal de la Corte de Suprema de Justicia.

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En Caracol Radio Armenia hablamos con la abogada Sandra Milena Urrea, abogada de Gloria Inés Gutiérrez que explicó “la Corte Suprema de Justicia en decisión del día 4 de agosto absuelve a la doctora Gloria Inés Gutiérrez, quien venía siendo investigada por el delito de prevaricato al considerar la Corte que efectivamente las decisiones que se tomaron en este caso, ella fue investigada en su calidad de gobernadora encargada relativa a la aprobación de las ordenanzas.

Todos ellos fueron actos en derecho que cumplieron la legalidad al punto que la Corte Suprema de Justicia en su decisión considera que la conducta investigada o atribuida por la Fiscalía es atípica, es decir, que en este caso no se cumplieron o no se demostraron por parte de la Fiscalía los elementos estructurales del tipo penal para efectos de emitir una sentencia de carácter condenatoria, por lo tanto entonces se mantiene incólume la presunción de inocencia”

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Y agregó “En este caso la doctora Gloria Inés Gutiérrez era procesada también con la doctora Sandra Paola Hurtado. Es de recordar que por este caso ellas fueron investigadas por la Corte Suprema de Justicia y en Armenia la Fiscalía ante el Juzgado Cuarto Penal del Circuito investigó a los diputados que en ese momento aprobaron las ordenanzas 010,011,012 de 2015”

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Ya con anterioridad el Juzgado Cuarto Penal del Circuito también había absuelto a los diputados al hacer consideraciones similares en torno de la legalidad de los actos relativos a la aprobación de las ordenanzas.

Esta decisión que toma la Corte Suprema de Justicia fue apelada por la Fiscalía, pero pues es una primera es un primer triunfo en torno de una batalla judicial que se libró para efectos de reiterar en la legalidad de todos y cada uno de las de los actos de las decisiones que se tomaron en torno al tema relacionado con las ordenanzas.

Esperaremos entonces cuál será la decisión después de la apelación. Por ahora hay una decisión, reitero, en primera instancia de absolver a ambas ciudadanas.

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La exgobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado, en diálogo con Caracol Radio indicó “Toda la honra y la gloria son para Dios. Él es y será siempre mi mejor abogado. Sostuvo mi vida y me acompañó durante estos 8 años de defensa. El tiempo de Dios es perfecto y hoy lo puedo decir de manera tranquila. La verdad prevaleció. Durante años fui señalada injustamente por unas ordenanzas aprobadas al finalizar mi gobierno. Se dijo que con ella estábamos vaciando el departamento, comprometiendo sus presupuestos futuros y dejando la olla raspada a la administración entrante.

Y añadió la exmandataria “Pero una es una verdad. La Corte Suprema de Justicia, después de valorar todas las pruebas, me absolvió. Concluyó que esas ordenanzas y el decreto de liquidación se ajustaron al ordenamiento jurídico. No se trató solamente de que no lograra probar el prevaricato, según el fallo. La Corte estableció que la conducta fue objetivamente atípica, es decir, que mis actuaciones y las de mi equipo nunca constituyeron un delito”

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Esa decisión está en consonancia con los pronunciamientos favorables de la Procuraduría y la Contraloría dentro de sus respectivas competencias y con la absolución de los diputados proferida el año pasado por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito. Las ordenanzas no buscaban vaciar las finanzas del departamento. Su propósito era muy loable y era garantizar recursos para atender equitativamente poblaciones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en todo el departamento del Quindío, puntualizó la exgobernadora del Quindío.

Más información Martes 4 de agosto, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Y fue clara en manifestar “Por eso lo digo con la conciencia tranquila, tal y como lo dicen mis alegatos de conclusión. Si volviera a ser gobernadora, volvería a impulsar estas iniciativas porque esas poblaciones todavía necesitan la presencia y respaldo del Estado.

Este fallo reivindica mi nombre, el de mi familia, los diputados del departamento de esa época, mi equipo de trabajo y todo un gobierno que actuó para servirle a los quindianos. Hoy puedo mirar al Quindío con la frente en alto, donde Dios abra la puerta y enderece mis pasos, allí estaré firme, con las botas puestas y dispuesta a servir nuevamente.

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Desde la secretaría de Gobierno de Armenia confirmaron que el presunto autor de la muerte de una mujer al interior de un motel se entregó a las autoridades, será la Fiscalía quien esclarezca el caso

Frente al caso de Isabel Cristina Trujillo de 41 años de edad que fue asesinada al interior de un motel al sur de la ciudad, el secretario de gobierno Carlos Arturo Ramírez manifestó que la información que se ha logrado recaudar es que una pareja ingresó al establecimiento donde poco después el hombre salió solo y cuando el personal del lugar revisó la habitación encontraron a la mujer con varias heridas con arma blanca en el pecho.

Asimismo, dio a conocer que el presunto autor del hecho junto con un abogado se presentó ante la Fiscalía General de la Nación para avanzar en el proceso correspondiente que permita el esclarecimiento total del caso que ha generado consternación en la ciudad.

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En la noche del martes 4 de agosto en medio del dolor de familiares, amigos y conocidos en la cancha del barrio Los Quioscos se llevó a cabo una velatón en memoria de Isabel Cristina, pero también en rechazo y exigiendo justicia para que este crimen no quede en la impunidad.

No para la consternación en Armenia por el asesinato de una mujer al interior de un motel, diputada del Quindío evidenció su preocupación por los casos de violencia de género

Recordemos que el caso se registró el pasado fin de semana al interior de un motel al sur de la ciudad donde una mujer identificada como Isabel Cristina Trujillo de 41 años de edad fue encontrada sin vida y con heridas con arma blanca.

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La diputada de la asamblea departamental del Quindío, Jessica Obando lamentó la situación y calificó el caso como un feminicidio. Mencionó que el hecho no es aislado puesto que en lo corrido del mes de julio y lo que va de agosto ya se han presentado 12 feminicidios a nivel nacional en casos atroces por solo ser mujer.

Dijo que el panorama es de alta preocupación porque es evidente el recrudecimiento de la violencia contra las mujeres en el país en casos tan lamentables como el de una mujer en Cundinamarca que fue asesinada por su acosador o la mujer embarazada en Cali y se suma el de esta mujer en un motel de la capital quindiana.

Enfatizó que no puede quedar en la impunidad por eso es clave el esclarecimiento frente a estos hechos y envío un llamado a los entes pertinentes para impulsar una transformación cultural donde todos se reconozcan como sujetos de derecho.

Es de anotar que en el mes de julio una auxiliar de la Policía fue asesinada con arma de fuego por su compañero sentimental en la ciudad.

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No paran los homicidios en el Quindío, en las últimas horas se conocieron asesinatos en Armenia y en el municipio de Quimbaya, Ya son 70 homicidios en la capital quindiana en lo corrido de este año.

Ayer sobre el mediodía en Armenia en el sector de la boca del túnel cerca de la zona conocida como Che, fue asesinado con arma de fuego el señor José Vicente Herrera Molina, la Policía Judicial junto a funcionarios de la Fiscalía General de la Nación iniciaron con las labores investigativas para identificar y capturar a los posibles agresores y determinar los móviles del crimen

El secretario de Gobierno, Carlos Arturo Ramírez informó que al parecer participaron cuatro hombres del hecho sicarial que se movilizaban en dos motocicletas por lo que avanzan en las investigaciones respectivas para dar con los responsables.

En ese mismo sentido, manifestó que continúan trabajando contra la criminalidad en la ciudad donde cuentan con un componente de Unipol que está dedicado a desarticular organizaciones criminales todo enfocado al tráfico de estupefacientes.

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Mientras que en Quimbaya se presentó el lunes 3 de agosto en la tarde en zona rural el homicidio de Javier Stiven Restrepo Segura, de 21 años de edad, es el segundo homicidio en los últimos cuatro días en esa localidad que llevaba más de tres meses sin asesinatos.

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Las autoridades en Armenia entregan parte de tranquilidad sobre amenazas en orden público de cara a la posesión presidencial

En las últimas horas se llevó a cabo un consejo de seguridad con Policía, Ejército, Fiscalía, defensoría, Personería y otras entidades con el objetivo de analizar las condiciones en el marco de la posesión del presidente Abelardo de la Espriella.

El secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez manifestó que no existe ningún riesgo o amenaza a la convivencia o seguridad de los ciudadanos para el próximo viernes 7 de agosto. Informó que instalarán puesto de mando unificado a partir de las 8 de la mañana y activarán sala de crisis a la misma hora con el objetivo de garantizar todas las condiciones en caso de alguna eventualidad en el marco de la importante jornada nacional.

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En ese mismo sentido, resaltó que por ahora no han recibido solicitudes de manifestación o concentración en la dependencia, sin embargo, a través de redes sociales están impulsando una actividad desde las 10 de la mañana en el Parque de Los Fundadores al norte de la ciudad.

Fue claro que no hay medida relacionada con ley seca puesto que el decreto expedido contempla restricciones en cuanto al uso de drones y como la del parrillero en moto desde las 5 de la mañana del viernes a las 5 de la mañana del sábado 8 de agosto.

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Del mismo modo el funcionario se refirió al partido entre el Deportes Quindío e Inter de Palmira que se disputará el viernes 7 de agosto a las 7:30 de la noche en el Estadio Centenario de la ciudad.

Mencionó que, aunque inicialmente en la comisión local de fútbol se había realizado la propuesta de aplazar el encuentro deportivo entendiendo que la capacidad operativa estará enfocada al proceso de posesión presidencial, la Dimayor no acogió la medida por lo que el partido permanece para este viernes.

Explicó que la logística del Deportes Quindío se aumentará y la barra Artillería Verde se comprometió a generar un buen comportamiento antes, durante y después del partido.

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Ante el incremento de las altas temperaturas y las alertas emitidas por el IDEAM por riesgo de incendios de cobertura vegetal, la gobernación del Quindío con los bomberos del departamento definió estrategias para reforzar la capacidad operativa de los cuerpos de bomberos del departamento y mantener un monitoreo permanente de las condiciones climáticas.

De acuerdo con el más reciente reporte del IDEAM, los municipios de Salento, Córdoba, Génova y Pijao permanecen en alerta máxima, mientras que el resto del departamento registra alerta importante por riesgo de incendios de cobertura vegetal.

Como parte de las acciones acordadas, el Gobierno del Quindío pondrá en marcha la campaña institucional “Con el Niño no se juega”, orientada a sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de prevenir este tipo de emergencias.

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La estrategia promoverá medidas de autoprotección como evitar quemas y fogatas, no arrojar colillas de cigarrillo en zonas verdes y proteger las fuentes hídricas y los ecosistemas.

Las autoridades hicieron un llamado a los quindianos para convertirse en aliados de la prevención mediante la denuncia activa de cualquier conato de incendio o conducta que represente un riesgo para el ambiente

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Como parte de las acciones frente al fenómeno de El Niño, el gerente de Empresas Públicas de Calarcá EMCA Hernán Darío Gutiérrez Londoño, lidera una estrategia de inspecciones permanentes en diferentes sectores del municipio para identificar posibles fugas en la red de acueducto, corregirlas oportunamente y contribuir al ahorro del recurso hídrico.

Estas labores de inspección se desarrollan de manera continua en Calarcá, tanto durante el día como en horas de la noche, con el propósito de fortalecer la prestación del servicio y abordar la prevención ante el fenómeno de El Niño.

Las inspecciones son realizadas por el personal de la División de Acueducto y Alcantarillado en sectores hidráulicos alejados del sistema de distribución, como la zona de Llanitos.

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De acuerdo el ingeniero Jhon Herwis Herrera Manjares, jefe de la División de Acueducto y Alcantarillado, estas jornadas se extenderán progresivamente a otros barrios del municipio, permitiendo revisar el estado de la red e identificar oportunamente cualquier situación que requiera intervención.

Con estas acciones, EMCA continúa implementando medidas para prepararse frente al fenómeno de El Niño y fortalecer la operación del sistema de acueducto, reafirmando su compromiso con el cuidado del agua y la prestación del servicio para los habitantes de Calarcá.

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Los tres representantes a la cámara por el Quindío rechazaron el acuerdo del Invías que establece el cobro de valorización para obras del Eje Cafetero, los congresistas John Edgar Pérez, Miguel Grisales y Jesús Bedoya se mostraron en desacuerdo con esta medida y solicitaron suspender la aplicación del acuerdo

Recordemos que el cobro de valorización en el llamado paquete de obras del Eje Cafetero que comprende proyectos estratégicos como el Cruce de la Cordillera Central, la doble calzada Calarcá – Armenia – Montenegro – Quimbaya – Alcalá – Cartago.

El representante a la cámara por el departamento, Jhon Edgar Peréz considera es indignante lo que realiza el gobierno del presidente Gustavo Petro con el Eje Cafetero puesto que al establecer una contribución nacional de valorización se traduce en un acto de venganza con un territorio que le fue adverso electoralmente.

Sostuvo que la medida no tiene sustento técnico por lo que es totalmente ilegal entendiendo que hay fallas en el establecimiento de este tipo de impuestos porque no hay una obra, un proyecto único integral que pueda sustentar jurídicamente el cobro.

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El representante a la Cámara, Jesús Bedoya calificó como desproporcionada la medida del gobierno nacional sobre cobro de valorización en obras del Quindío y envió un derecho de petición al Invías solicitando suspender el acuerdo

el representante a la Cámara por el Quindío Jesús Bedoya rechazó la medida al considerarla injusta, desproporcionada y carente de suficientes garantías técnicas y jurídicas. Explicó que dicha decisión podría afectar a miles de propietarios de los municipios de Armenia, Calarcá, Filandia, Montenegro, Quimbaya y Salento donde podrían ser llamados a asumir esta contribución una vez el Invías adelante las etapas de socialización, distribución y liquidación individual del cobro.

El congresista enfatizó que no es aceptable que pretendan cobrar una valorización sobre un conjunto de obras que nunca fue presentado como un proyecto único financiado mediante este mecanismo.

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El representante Miguel Ángel Grisales hace un llamado a la inversión pública en el Eje Cafetero, sin generar sobrecostos a la ciudadanía

Como representante a la Cámara por el Quindío manifiesto mi preocupación por la decisión del Consejo Directivo del Invías de aplicar la Contribución Nacional de Valorización al Paquete de Obras del Eje Cafetero y solicito que la resolución no sea expedida en las condiciones actuales.

La propuesta presenta dudas técnicas y jurídicas. Agrupa obras terminadas, en ejecución y proyectadas como un solo proyecto; establece un monto preliminar cercano a 4,97 billones de pesos con beneficios y capacidades de pago aún estimados, y define una amplia zona de influencia sin explicar públicamente los criterios utilizados.

“Nuestra posición es coherente: hace meses rechazamos los peajes abusivos y una nueva concesión por décadas. Hoy tampoco aceptamos una valorización improvisada. Resulta oportunista que algunos gremios que antes defendían esa concesión y respaldaban trasladar el costo de las vías a los ciudadanos mediante peajes, ahora rechacen esa misma lógica únicamente porque cambió el mecanismo de financiación y el gobierno que la impulsa.”, afirmó el representante Grisales.

Por ello solicito al Invías y al Ministerio de Transporte ampliar el plazo para presentar observaciones, publicar la totalidad de los estudios técnicos y garantizar una participación efectiva de los municipios y de la ciudadanía.

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Luego de que se anunciara el Acuerdo 004 del 2026, del Instituto Nacional de Vías, INVIAS, el alcalde de Montenegro, Gustavo Pava Busch, así como otros mandatarios locales y dirigentes políticos del departamento, manifestó su rechazo total ante este nuevo cobro propuesto por la administración de Gustavo Petro.

“Una de las obras incluidas en este paquete es la segunda calzada Calarcá–Armenia–Montenegro–Quimbaya–Alcalá–Cartago, una propuesta que, si bien avanza y se está ejecutando, ahora pretenden que seamos nosotros los montenegrinos quienes paguemos por ella. Hecho completamente injusto porque evidencia la falta de planeación desde que inició la obra al no tener en cuenta el presupuesto global por parte de la entidad. No podemos ser nosotros quienes paguemos por un error de cálculo del actual presidente”, manifestó el alcalde de los montenegrinos.

Adicional a esto, el burgomaestre expresó que el municipio no está para soportar una carga tributaria más, además de considerar arbitrario que se cobre a los ciudadanos por obras que presentan retrasos evidentes.

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Ciclo de Vacunación de 2026 contra aftosa, brucelosis y rabia de origen silvestre. Casanare y Risaralda tuvieron el 100 % de la inmunización de su hato ganadero; Valle del Cauca alcanzó el 99,9 %; y Vichada, Quindío, Guaviare, Córdoba, Caldas y Arauca lograron el 99,8 %.

En un 99 % FEDEGÁN y el ICA blindaron el hato ganadero colombiano durante el I Ciclo de Vacunación de 2026 contra fiebre aftosa, brucelosis y rabia de origen silvestre. Con este resultado también fue protegido el estatus sanitario de país libre de aftosa otorgado por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) en febrero de 2020.

Este nivel de cobertura obtenido en la primera campaña sanitaria de este año fue confirmado por el informe estadístico definitivo emitido por la alianza público-privada entre el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGÁN) – Fondo Nacional del Ganado (FNG).

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“Los ganaderos colombianos han adquirido una férrea cultura de sanidad animal promovida por FEDEGÁN-FNG como ejecutor de los ciclos de vacunación en sus más de tres décadas de alianza público-privada con el ICA”, manifestó José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de FEDEGÁN.

Recordó que este sector aporta el 1,4 % del PIB del país. “Los cerca de 700.000 productores de este sector, a través de la vacunación contra la fiebre aftosa, le aseguraron salud y bienestar a sus animales y a la actividad bovina a nivel nacional”.

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Con el propósito de fortalecer la competitividad del sector citrícola colombiano y garantizar el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios exigidos por los mercados internacionales, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) realizó en la Gerencia Seccional Quindío la capacitación técnica “Propuesta de Enfoque de Sistemas para la Exportación de Fruta Fresca del Género Citrus de Origen Colombia hacia Países Miembros de la Unión Europea”.

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Hoy miércoles 5 de agosto, el Comité de Cafeteros del Quindío conmemora seis décadas de trabajo permanente en favor del bienestar de las familias caficultoras y el desarrollo socioeconómico de los 12 municipios del departamento. Para celebrar este hito histórico de 60 años de historia, desarrollo y tradición, la institucionalidad cafetera llevará a cabo una agenda especial que integra actos solemnes, la entrega de infraestructura estratégica y espacios de apoyo directo al sector rural.

La conmemoración comenzará a las 9:00 a. m. en la Catedral Inmaculada Concepción de Armenia con un solemne Tedeum en acción de gracias por las seis décadas de impacto regional. Durante la ceremonia protocolaria se otorgarán condecoraciones especiales a caficultores y familias emblemáticas, rindiendo tributo a su resiliencia, pasión, liderazgo asociativo y compromiso con la preservación de la tradición cafetera.

Posterior a este acto solemne, las actividades se trasladarán al corregimiento de Pueblo Tapao, Montenegro. Allí, en el coliseo contiguo al almacén de provisión agrícola del Comité de Cafeteros, se llevará a cabo a partir de las 9:00 a. m. una gran Feria Agrocomercial que integrará una nutrida agenda académica y la muestra de

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En deportes, Las escuelas de formación deportiva del Imdera cumplieron una destacada actuación en la II Copa del Café – Campeonato Departamental de Gimnasia 2026, realizada en el Coliseo de la disciplina de Armenia, escenario que recibió a cerca de 400 deportistas de diferentes municipios y clubes del departamento.

La delegación del Imdera estuvo conformada por 56 niñas en gimnasia rítmica y 79 en gimnasia artística, Resultados deportistas del Imdera en Gimnasia Rítmica, 5 medallas de oro, 4 medallas de plata, 9 medallas de bronce, Primer lugar por equipos en Prenivel, Segundo lugar por equipos en Prenivel y Tercer lugar por equipos en Nivel 1

En Gimnasia Artística-Nivel 1 (dos aparatos), Subdivisión 6-7 años: 2 oros, 1 plata y 1 bronce, Subdivisión 8-9 años: 3 oros, 3 platas y 1 bronce, Subdivisión 10-11 años: 2 oros, 1 plata y 3 bronces, Subdivisión 13 años y más: 3 oros y 3 platas, Prenivel: 6 medallas de oro y Por equipos: 2 títulos.

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Más de 4.100 nuevas sillas renovarán escenarios deportivos del Quindío, con una inversión de una inversión de $69.989.200

La Secretaría de Aguas e Infraestructura del Quindío, continúa fortaleciendo la infraestructura deportiva del departamento con el mejoramiento de los diferentes escenarios destinados a la práctica del deporte y la recreación.

En esta oportunidad en el municipio de Córdoba, inició el Contrato 006 de 2026, mediante el cual se realizará la instalación de nuevas silleterías y otras intervenciones que permitirán ofrecer espacios más cómodos y seguros para deportistas y espectadores.

El proyecto contempla la intervención de seis escenarios deportivos del departamento, con la instalación de 4.102 nuevas sillas. El Coliseo Municipal de Córdoba recibirá 400 unidades; el estadio de Montenegro, 860; el estadio de Quimbaya, 870; el Estadio Municipal de Salento, 510; el Coliseo Cubierto de Circasia, 1.000; y el Polideportivo Monterrey de La Tebaida, 462. Además, las obras incluyen labores de pintura y reparación de grietas para mejorar las condiciones generales de cada escenario.