Conmoción en Armenia: mujer fue asesinada dentro de un motel; presunto agresor se habría entregado

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Armenia

Hay conmoción en Armenia por el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer al interior de un motel con heridas con arma de blanca, el presunto autor del crimen se entregó a las autoridades.

La Policía Quindío adelanta las investigaciones para el esclarecimiento del homicidio de Isabel Cristina Trujillo, de 41 años de edad, en hechos ocurridos el domingo 2 de agosto en una habitación de un motel al sur de la ciudad de Armenia.

Aproximadamente hacia las 11:30 horas fue reportado el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer al interior de una de las habitaciones del establecimiento. La víctima presentaba varias lesiones ocasionadas con arma cortopunzante.

Según la Policía, las primeras verificaciones permitieron establecer que la mujer había ingresado al lugar en horas de la madrugada acompañada por un hombre. Según la información suministrada por personal del establecimiento, el acompañante abandonó las instalaciones varias horas antes del hallazgo del cuerpo, situación que actualmente es objeto de investigación por parte de las autoridades judiciales.

Tan pronto se tuvo conocimiento del hecho, unidades adscritas a la Seccional de Investigación Criminal asumieron los actos urgentes, desplegando actividades de policía judicial orientadas a la recolección de elementos materiales probatorios y evidencia física que permitan determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió este lamentable suceso.

En las últimas horas se conoció que el presunto implicado en el asesinato de esta mujer se habría entregado a las autoridades en la sede de la Fiscalía en Armenia, el hombre identificado, como Jhon Alexander Árias Ossa, deberá responder por este crimen y se espera que en las próximas horas se lleve a cabo las audiencias preliminares.

Precisamente familiares y amigos han citado para hoy martes 4 de agosto a las 8 de la noche en la cancha del barrio Los Quioscos en Armenia una velatón en memoria de Isabel Cristina Trujillo Candamil, además de levantar la voz de rechazo a este crimen y exigir que este caso no quede en la impunidad.

Velatón en memoria de mujer asesinada dentro de un motel en Armenia. Foto: Cortesía Familiares Ampliar Velatón en memoria de mujer asesinada dentro de un motel en Armenia. Foto: Cortesía Familiares Cerrar

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