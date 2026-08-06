Clasificación general Vuelta a Burgos: Así quedó Nairo Quintana tras etapa reina de alta montaña

Este jueves 6 de agosto, se completó la tercera etapa de la Vuelta a Burgos, que contó con un recorrido de 184 kilómetros y un desnivel positivo de más de tres mil metros, entre Excavaciones Mikel (Merindad de Montija) y el Balneario de Corconte, que dejó como ganador del día a Felix Gall del Decathlon CMA CGM Team.

Esta fracción fue considerada como la etapa reina de la competencia, al contar con seis puertos de tercera categoría y uno fuera de categoría, siendo algunos de los más demandantes el Estacas de Trueba con una longitud de 11,7 kilómetros de ascenso a una inclinación del 3% y el puerto fuera de categoría, en la llegada con una distancia de 7 kilómetros al 9% de inclinación.

Nairo Quintana fue uno de los protagonistas dentro del pelotón, trabajando para su compañero Enric Mas, que buscaba quitarle el liderato al corredor del INEOS Netcompany Oscar Onley. Luego de la tercera jornada, no se registraron mayores cambios en la clasificación general de la carrera. El resto de los corredores colombianos no sufrieron grandes cambios dentro de la clasificación general.

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Resumen de la etapa 3 Vuelta Burgos

La etapa de montaña comenzó con el primer puerto del día en el kilómetro seis, con una distancia de 2 kilómetros al 5,7% de inclinación. Luego de esta primera subida, se dio un ataque de dos corredores al pelotón, que fueron cazados a 154 km de meta.

Una nueva fuga se formó a 139 kilómetros de meta, conformada por Gorka Corres, Jordan Labrosse, Mathieu Burgaudeau, Valentin Retailleau y Jamie Meehan. Con el paso de los kilómetros, más ciclistas se fueron uniendo a la cabeza de carrera, que logró una ventaja de hasta 3 minutos sobre el pelotón.

Parte del grupo que se había fugado fue capturado por el pelotón a 60 kilómetros de meta, y se comenzó a mover la cabeza del lote con participación del INEOS Netcompany y del Lidl-Trek, que trabajan para Oscar Onley, líder de la carrera, y Giulio Ciccone, que cierra el podio. A falta de 10 kilómetros, se disolvió cualquier fuga generada kilómetros atrás.

Nairo Quintana se vio muy activo en la cabeza del lote, trabajando para el líder del Movistar, Enric Mas, que buscaba mantener su posición en clasificación general y protegiéndolo de los ataques del Lidl-Trek.

En los últimos kilómetros se formó un grupo que buscaba la etapa con Felix Gall, Oscar Onley, Giulo Ciccone y Giulio Pellizzari, perseguidos por Enric Mas y Mathys Rondel. Finalmente, el corredor Gall del Decathlon CMA CGM Team se queda con la tercera jornada.

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Clasificación general Vuelta a Burgos 2026

El movimiento más importante de la clasificación general se da en el liderato, Oscar Onley pierde la primera posición y Felix Gall se convierte en el líder de la carrera.