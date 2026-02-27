Nairo Quintana: “Se ve que está más cerca el retiro… ya son 36 años”

MISFAT AL ABRIYEEN, OMAN - FEBRUARY 09: Nairo Quintana of Colombia and Movistar Team attacks in the breakaway during the 15th Tour of Oman 2026, Stage 3 a 191.3km stage from Samail - Al Fayhaa Rest house to Misfat Al Abriyeen - Eastern Mountain 921m on February 09, 2026 in Misfat Al Abriyeen, Oman. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images) / Dario Belingheri

Después de competir en Omán y encadenar varias carreras en España, Nairo Quintana siente que las piernas responden, pero también que el tiempo pasa. En entrevista con AS, el boyacense dejó una de las frases más sinceras sobre su futuro: “Se ve que está más cerca porque ya no tengo 20 ni 25 años, ya son 36 años y aunque para la cabeza es difícil aceptarlo, ha pasado el tiempo”.

Aunque reconoce que el retiro asoma en el horizonte, fue claro en que todavía disfruta la bicicleta: “De momento voy a seguir hacia adelante disfrutando y más adelante veremos en el momento que deba ser”.

Balance físico y profesionalismo intacto

Quintana aseguró que llega con buenas sensaciones tras su calendario reciente. “Ya están calientes los motores, la verdad he tenido buena sensación y hay que disfrutar primero y aprovecharlo cuando se puede” , afirmó.

También destacó el cuidado personal como una de las claves de su longevidad: “Creo que hemos tenido la oportunidad de cuidarnos muy bien, de tener buena salud y cuando la salud respeta el cuerpo responde muy bien”. Y dejó un mensaje contundente sobre su ética profesional: “Nunca me he dejado, no he llegado gordo, no he llegado a destiempo, siempre he hecho el máximo con el máximo profesionalismo”.

Sobre su palmarés, no guarda reproches: “No me queda ni espinita ni remordimiento porque cuando lo das todo, no tienes que reprochar”.

La educación, un logro de vida

Más allá de las victorias, Nairo sorprendió al señalar que uno de los hitos más importantes de su vida no fue deportivo. “Ha sido de las cosas más importantes que he hecho en mi vida, poder ir a la universidad, poder aprender”, confesó.

Recordó su paso por la Universidad Sergio Arboleda y por New York University en Chicago, estudios que logró compaginar con la alta competencia. “Durante varios años estuve un poco frustrado por la competición, pero se dio la posibilidad y es uno de los logros más importantes de mi vida”.

En esa línea, explicó que sus proyectos con niños en Colombia priorizan la formación académica antes que el éxito deportivo: “Más que sacar campeones es sacar buenas personas. El énfasis primero es que los jóvenes puedan educarse”.

Recuerdos imborrables y heridas abiertas

Entre los momentos más especiales de su carrera, destacó uno muy simbólico: “El 20 de julio en la etapa 20 del Tour de Francia es un momento muy importante para mi vida deportiva”.

En contraste, recordó con dolor la caída sufrida el año pasado en Burgos: “Me dolió el cuerpo, pero también por dentro, el sentimiento y el orgullo me tocó muchísimo”.

Además, mostró preocupación por la evolución del ciclismo actual y el aumento de velocidades: “Hemos visto cronos a 60 km/h de media. Esto es increíble… no hace que se disfrute y en algún momento se tiene que regular”.

Rivales, admiración y evolución del ciclismo

Al repasar su generación, habló con respeto de nombres como Alejandro Valverde, Alberto Contador, Chris Froome y Vincenzo Nibali. Sobre Contador fue especialmente elogioso: “Era muy inteligente y estratega… siempre buscaba dónde poder encontrar al rival. Lo admiraba muchísimo”.

También se refirió al fenómeno actual, Tadej Pogačar, a quien calificó como “una máquina”, aunque evitó comparaciones históricas con leyendas como Eddy Merckx o Miguel Indurain. “Ha sido el mejor de la época, más que el mejor de todos los tiempos, porque son momentos diferentes”, reflexionó.

Crisis del ciclismo colombiano

Uno de los puntos más delicados de la entrevista fue su análisis sobre Colombia. “Creo que hay una crisis clara porque hace más o menos 10 años éramos 22 en el WorldTour y hoy somos apenas 11”, advirtió. Para Quintana, la reducción a la mitad es una señal inequívoca de retroceso.

Sin embargo, mantiene esperanza en la nueva generación: “Comienzan a verse dos, tres, cuatro jóvenes que pintan muy bien”. Eso sí, dejó una propuesta contundente: si el ciclismo colombiano no evoluciona al ritmo internacional, “se tienen que traer a los jóvenes aquí para que evolucionen desde muchos más niños”.

A sus 36 años, Nairo pedalea entre la experiencia y la conciencia del paso del tiempo. Sabe que el retiro se acerca, pero también que su legado va más allá de las montañas conquistadas: está en la educación, en los proyectos sociales y en haber competido siempre —como él mismo dice— con “el máximo profesionalismo”.