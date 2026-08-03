Tadej Pogacar va por un nuevo récord en su carrera: el esloveno regresa a la Vuelta a España

Tadej Pogacar no tiene techo, luego de igualar el récord de más títulos del Tour de Francia en la historia, el ciclista esloveno confirmó su presencia en la Vuelta a España, competencia que volverá a disputar después de siete años.

Pogacar lidera al Team Emirates para la Vuelta, competencia que tomará su partida el próximo 22 de agosto desde Mónaco y se extenderá hasta el 13 de septiembre.

El esloveno de 27 años estará acompañado de los portugueses Joao Almeida e Ivo Oliveira, el español Pablo Torres, el estadounidense Kevin Vermaerke, el también esloveno Domen Novak, el francés Pavel Sivakov y el australiano Jay Vine.

¿Por cuál récord va Tadej Pogacar?

Con su regreso a la Vuelta a España después de siete años, Tadej Pogacar busca ganar la última gran vuelta que le hace falta en su carrera deportiva, de conseguirlo, el esloveno se convertirá en el noveno ciclista en la historia que ha conseguido ganar las tres grandes.

Recientemente, el danés Jonas Vingegaard se sumó a este selecto grupo, luego de imponerse en el pasado Giro de Italia. Junto a Vingegaard, los otros corredores campeones del Tour, Giro y la Vuelta son los franceses Jacques Anquetil, Bernard Hinault, los italianos Felice Gimondi y Vincenzo Nibali, el belga Eddy Merckx, el español Alberto Contador y el británico Christopher Froome.

El récord en el Tour de Francia

Tras la conquista de su quinto Tour de Francia, Tadej Pogacar igualó el récord de los franceses Bernard Hinault y Jacques Anquetil, el español Miguel Iduraín y el belga Eddy Merckx. Pogacar es el gran candidato a conquistar el Tour y superar dicha marca el próximo año.