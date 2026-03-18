Nairo Quintana anunciaría el fin de su carrera deportiva

Trece años de la carrera más exitosa de un ciclista en Colombia, 51 victorias, podios, caídas, desilusiones y muchas alegrías. Nairo Quintana podría anunciar este domingo 22 de marzo su retiro del ciclismo profesional después de darle alegrías a Colombia montado en una bicicleta.

Quintana dará una rueda de prensa el próximo domingo en Barcelona previo al inicio de la Vuelta a Cataluña, la última de su carrera y la que ya ganó en 2016, uno de sus mejores años sobre la bicicleta.

En esta conferencia, en la que estará acompañado por Eusebio Unzué, director deportivo del equipo español, el colombiano confirmará la decisión. Este sería su último año y se despediría de forma definitiva al terminar la Vuelta a España.

¿Cuál es el palmarés de Nairo Quintana?

Nairo Quintana tiene 51 victorias en su carrera deportiva, solo superado por Fernando Gaviria que tiene 52. Ha disputado 20 Grandes Vueltas desde el año 2013 con un título de Giro de Italia en 2014 y uno de Vuelta a España en el 2016.

Estuvo dos veces en el segundo lugar del podio en el Tour de Francia, además en el del 2013 ganó la camiseta de la clasificación de la montaña y de los jóvenes.

Ganó dos veces la Tirreno-Adriático, dos veces el Tour de la Provence y también en dos ocasiones la Vuelta a Burgos. Obtuvo una vez la Vuelta a Cataluña, el Tour de Romandía y la Itzulia.

Además, obtuvo tres etapas en el Tour de Francia y en el Giro de Italia y dos en la Vuelta a España. Un palmarés de gigante que completó con algunas otras victorias fuera del World Tour.