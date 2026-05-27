Gobierno de Petro pierde batalla sobre entrega de necropsia de Kevin Acosta con Medicina Legal
En un fallo de segunda instancia se ratificó que informe tiene reserva sumarial.
Justicia
El Tribunal Superior de Bogotá confirmó en un fallo de segunda instancia que el informe de necropsia del menor Kevin Arley Acosta tiene reserva sumarial y respaldó la decisión del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de no entregarlo al Gobierno de Gustavo Petro.
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Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...