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27 may 2026 Actualizado 21:29

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Justicia

Gobierno de Petro pierde batalla sobre entrega de necropsia de Kevin Acosta con Medicina Legal

En un fallo de segunda instancia se ratificó que informe tiene reserva sumarial.

Imagen de referencia. Medicina Legal: Colprensa / Ariel Emilio Cortés: Página web / Gustavo Petro: Getty Images.

Imagen de referencia. Medicina Legal: Colprensa / Ariel Emilio Cortés: Página web / Gustavo Petro: Getty Images.

Imagen de referencia. Medicina Legal: Colprensa / Ariel Emilio Cortés: Página web / Gustavo Petro: Getty Images.

Jenny Rocio Angarita@JennyAngaritaG

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Justicia

El Tribunal Superior de Bogotá confirmó en un fallo de segunda instancia que el informe de necropsia del menor Kevin Arley Acosta tiene reserva sumarial y respaldó la decisión del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de no entregarlo al Gobierno de Gustavo Petro.

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Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

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