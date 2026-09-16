Jaime Esteban Moreno: Fiscalía pidió condena de 37 años contra implicados en la brutal golpiza

Justicia

La Fiscalía General de la Nación pidió que los procesados por la muerte de Jaime Esteban Moreno Jaramillo sean condenados a 37 años de prisión, en medio de la sustentación de los alegatos de conclusión en el juicio que se adelanta en su contra.

Según la fiscal del caso, los acusados demostraron un total desprecio por la vida al haber atacado sin piedad al estudiante de 21 años de la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes y causarle la muerte.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del viernes 31 de octubre de 2025, en la calle 64 con carrera 15, en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá.

“Las evidencias obtenidas dan cuenta de que Suárez Ortiz habría interceptado y atacado por la nuca a la víctima luego de salir de un establecimiento de comercio. El joven no reaccionó ante la agresión y tomó camino hacia el occidente de la ciudad en compañía de otra persona para evitar que la situación trascendiera y buscar transporte. Sin embargo, los hoy procesados persiguieron y alcanzaron nuevamente al estudiante”, señaló la Fiscalía.

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Entre tanto, González Castro es investigado por propinarle una patada por la espalda que lo hizo caer al piso.

“Aprovechando el estado de indefensión e inconsciencia en el que quedó la víctima, Juan Carlos Suárez Ortiz presuntamente continuó golpeándolo”, agregó la Fiscalía.

Aunque Jaime Esteban Moreno Jaramillo fue trasladado a un centro asistencial debido a su grave estado de salud, posteriormente los médicos confirmaron su muerte y diagnosticaron politraumatismos en cara, cráneo y tórax.

“No es una sola caída, no es un solo golpe, es un ataque brutal y conscientemente dirigido a zona vital en estos vídeos. Igualmente, se observa claramente cómo Juan Carlos Suárez inicia la agresión sin provocación previa sin que Jaime Esteban haya ejecutado en el momento ningún acto que pudiese señalarse como de haber provocado una reacción”, dijo la fiscal.

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Precisamente, la fiscal pidió que los procesados sean declarados responsables del delito de homicidio agravado, en calidad de coautores.

“Se les condene a una pena que en atención a que se presentan circunstancias de menor y mayor punibilidad no se puede no puede ser inferior a 450 meses de prisión, es decir, 37.5 años”, pidió la fiscal.

En ese sentido, el próximo 16 de octubre, a las 3 de la tarde, se conocerá el sentido del fallo en este caso, días antes de conmemorarse el primer aniversario de la muerte del joven.