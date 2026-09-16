Procuraduría alertó al MinTrabajo sobre situaciones críticas en 3 Cajas de Compensación Familiar

Justicia

La Procuraduría General de la Nación alertó a la ministra de Trabajo, Natalia Eugenia López Fuentes, sobre situaciones críticas que se estarían presentando en las Cajas de Compensación Familiar Comfenalco Antioquia, Comfaguajira y Comfamiliar Atlántico.

Esto se relaciona con el funcionamiento de distintas Cajas de Compensación Familiar, las medidas de intervención, sus procesos de levantamiento, la efectividad de los planes de mejoramiento, la conformación de los órganos de dirección y control, y las garantías de transparencia, imparcialidad, participación y debido proceso.

En ese sentido, la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social encontró situaciones que son objeto de especial seguimiento.

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Comfenalco Antioquia

Tras la intervención administrativa total de la Caja de Compensación Familiar, el Ministerio Público ha realizado seguimiento al procedimiento de levantamiento de dicha medida.

Por esto, realizó una visita administrativa a la Superintendencia del Subsidio Familiar, en la que solicitó información y soportes relacionados con los fundamentos del procedimiento, las decisiones adoptadas y la convocatoria de la Asamblea General de Afiliados.

“Además, la Procuraduría intervino en dos acciones de tutela relacionadas con la Caja. En una de ellas, tramitada ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Heliconia, solicitó el levantamiento de una medida provisional que había ordenado mantener la realización de la Asamblea General Extraordinaria de Afiliados. El despacho acogió la solicitud, dejó sin efectos dicha medida y destacó expresamente la intervención del Ministerio Público entre los elementos considerados para adoptar su decisión”, detalló la Procuraduría.

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Comfaguajira

La Procuraduría ha realizado seguimiento al proceso de levantamiento de la intervención y participó, además, en una acción de tutela relacionada con la convocatoria de la Asamblea General Extraordinaria de Afiliados y la elección de sus órganos de dirección y control.

El juez ordenó adoptar un nuevo cronograma electoral que garantizara el debido proceso y la participación de los interesados.

Comfamiliar Atlántico

El ente de control ha supervisado el proceso de intervención ordenado en julio de 2026 y realizó dos visitas administrativas a las instalaciones de la Caja, con posterioridad a la adopción de la medida, con el fin de conocer su desarrollo y las condiciones institucionales existentes durante la intervención.