Necropsia de Medicina Legal será clave en la investigación de la Fiscalía por muerte de Kevin Acosta

Justicia

Como lo anticipó Caracol Radio, la Fiscalía General de la Nación avanza en la investigación para determinar si existe algún tipo de responsabilidad penal o administrativa de la Nueva EPS en la muerte de Kevin Arley Acosta, de 7 años.

Según se conoció, en los próximos días el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses entregará el informe de necropsia del menor, y ese dictamen será clave en el giro que tomará la investigación.

Precisamente, un fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, que asumió la investigación, deberá determinar si se individualizan las responsabilidades penales o qué camino se adopta en este caso.

Entre tanto, un grupo de investigadores se reunió el pasado viernes 20 de febrero para analizar las entrevistas que se han recopilado hasta el momento; entre ellas, se encuentra la de Yudy Pico, madre de Kevin.

También está siendo inspeccionada la documentación sobre el diagnóstico de la hemofilia que padecía el menor y el tratamiento que recibió hasta el 14 de diciembre de 2025, como lo reconoció la Nueva EPS en un pronunciamiento de hace unos días.

Se está inspeccionando la historia clínica y las consecuencias de no haber recibido los medicamentos en debida forma.

Fuentes de la Fiscalía confirmaron que este caso ha sido priorizado, teniendo en cuenta que representa a los menores diagnosticados con enfermedades raras. También que los niños son prioridad según el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia.

Kevin Acosta murió en la mañana del viernes 13 de febrero, luego de haber sufrido un accidente en bicicleta que le produjo graves hemorragias. El menor padecía hemofilia y, desde mediados de diciembre del año pasado, dejó de recibir los medicamentos por parte de la Nueva EPS.