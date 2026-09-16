“No se puede llamar ‘héroe’”: Nilson Pinilla sobre Plazas Vega ante posible respaldo del Gobierno

El exmagistrado Nilson Pinilla habló en 6AM W a propósito de la decisión del presidente Abelardo de la Espriella de pedir asistencia estatal para el coronel (r) Alfonso Plazas Vega por el juicio que enfrenta en Estados Unidos.