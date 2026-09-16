“No se puede llamar ‘héroe’”: Nilson Pinilla sobre Plazas Vega ante posible respaldo del Gobierno
El exmagistrado Nilson Pinilla habló en 6AM W a propósito de la decisión del presidente Abelardo de la Espriella de pedir asistencia estatal para el coronel (r) Alfonso Plazas Vega por el juicio que enfrenta en Estados Unidos.
“No se puede llamar ‘héroe’”: Nilson Pinilla sobre Plazas Vega ante posible respaldo del Gobierno
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...