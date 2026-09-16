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16 sep 2026 Actualizado 17:24

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“No se puede llamar ‘héroe’”: Nilson Pinilla sobre Plazas Vega ante posible respaldo del Gobierno

El exmagistrado Nilson Pinilla habló en 6AM W a propósito de la decisión del presidente Abelardo de la Espriella de pedir asistencia estatal para el coronel (r) Alfonso Plazas Vega por el juicio que enfrenta en Estados Unidos.

“No se puede llamar ‘héroe’”: Nilson Pinilla sobre Plazas Vega ante posible respaldo del Gobierno

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Lina María Vega

Lina María Vega

Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...

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