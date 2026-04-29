Caso Kevin Acosta: director de Medicina Legal dijo que fiscal Camargo jamás ha violado su autonomía

Justicia

El director del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Ariel Emilio Cortés Martínez, en entrevista con 6AM W, aseguró que la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, jamás le ha dado la orden de ocultar o esconder el informe de necropsia del menor Kevin Arley Acosta.

Esto, luego de los cuestionamientos que durante una alocución en la noche del lunes 27 de abril hizo el presidente de la República, Gustavo Petro, al asegurar que la entidad estaría ocultando información relacionada con la causa de la muerte del niño.

“Medicina Legal es la que sabe por qué murió y no entrega el informe. No lo entregan al público, ni al Gobierno, ni a la familia, que aún no sabe realmente de qué murió”, afirmó el presidente Gustavo Petro durante su alocución sobre el caso de Kevin Arley Acosta.

“Y me pueden demandar, pero esto es un manejo político de la muerte, porque hoy no existe una prueba que demuestre que fue culpa de la nueva EPS; incluso, es muy probable que no haya muerto por eso”, agregó el mandatario.

También dijo: “Ocultan el informe de Medicina Legal sobre por qué murió el niño en Huila. Pero resulta que Medicina Legal sabe por qué murió y no entrega el informe porque la fiscal general dijo que no nos lo entregaran”.

Lea además: Caso UNGRD: Tribunal resolverá apelación de exministros Ricardo Bonilla y Luis F. Velasco

Sobre esto, el director de Medicina Legal respondió: “Ella en ningún momento me ha llamado o me ha dicho que no entregue; por eso, la respuesta que le damos al señor presidente es una respuesta fundamentada en derecho”.

También afirmó que “la señora fiscal no tiene nada que ver en este tema” y aclaró que no ha vulnerado su independencia ni su autonomía.

Igualmente, aseguró que Medicina Legal es una institución técnica y científica, auxiliar de la justicia, y que no obedece a ideologías políticas.

“Lo único que puedo responder es que el Instituto de Medicina Legal es una institución técnico-científica, auxiliar de la justicia, y que nosotros no tenemos ningún tipo de componente político para tomar decisiones en el instituto. Es meramente técnica nuestra labor diaria”, afirmó Cortés Martínez.

Tutela

El director también explicó que “nosotros recibimos un derecho de petición de dos entidades: la Superintendencia Nacional de Salud y el Ministerio de Salud, solicitando la entrega del informe de necropsia del niño Kevin. Nosotros no lo podemos entregar porque existe reserva sumarial, ya que es un tema penal”.

También indicó que luego el Ministerio de Salud interpuso una tutela argumentando la vulneración del derecho de petición, “en la que el juez sexto especializado de Bogotá nos dio la razón y concluyó que no se había violado ese derecho, por lo que declaró improcedente la tutela presentada por el Ministerio de Salud”.

Sobre este caso, el Tribunal Superior de Bogotá tendrá la última palabra, pues el fallo fue impugnado.

Vea también: Presunta red de lavado de activos y contrabando se habría camuflado en Lili Pink: Fiscalía

El director de Medicina Legal también recordó que la ley estableció desde 1991 la reserva sumarial.

“El constituyente, al crear la Fiscalía como ente acusador en 1991, dejó claro que en los procesos penales existe la reserva sumarial. Por eso, solo cuando se levanta dicha reserva es posible dar a conocer la información al público. Eso ocurre en una etapa del proceso penal”, explicó.

Finalmente, precisó que “en este momento, dentro de la investigación, no es posible entregar la necropsia. No es que el instituto se niegue, lo que pasa es que la norma es muy clara en ese sentido”.

Puede leer: Fiscalía adelanta operativo en más de 300 tiendas Lili Pink: allanamientos y capturas

Por último, agregó que “nosotros somos auxiliares de la justicia y entregamos el informe al fiscal; no podemos hacerlo público. Ese es el panorama en este momento”.