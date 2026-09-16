Presunta corrupción judicial: Fiscalía imputó a exjuez militar que habría sobornado a un capitán
El exjuez habría solicitado el pago de 40 millones de pesos para beneficiar al capitán en un proceso judicial.
Justicia
La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos al exjuez penal militar Javier Ardila Arias por presuntamente haber exigido 40 millones de pesos a un capitán del Ejército Nacional, como soborno para beneficiarlo en un proceso penal militar que estaba bajo su conocimiento.
El delito por el que será investigado penalmente es concusión.
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El soborno se habría exigido en una cantina
Según la investigación adelantada por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, el ofrecimiento del soborno se habría hecho en una cantina.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados durante la investigación, los hechos ocurrieron el 7 de abril de 2025, cuando Ardila Arias se habría reunido con el oficial en una cantina de Florencia, Caquetá, y, en ese lugar, presuntamente le solicitó el dinero para beneficiarlo judicialmente.
Tres días después, al parecer, el exjuez habría insistido en la petición al investigado.
“La actuación en la que presuntamente pretendía ayudar al uniformado tuvo origen en una operación realizada por el Ejército Nacional el 11 de marzo de 2025, en zona rural de San José del Fragua (Caquetá), contra organizaciones dedicadas al procesamiento de sustancias ilícitas. Durante sobrevuelos con drones fueron observados varios hombres vestidos con prendas camufladas y portando fusiles”, explicó la Fiscalía.
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Posteriormente, se concluyó que eran militares que habían reportado coordenadas diferentes al lugar en el que realmente se encontraban.
Por estos hechos, el capitán y dos suboficiales fueron procesados por los delitos de desobediencia y falsedad en documento público.
“Las diligencias estaban a cargo de Ardila Arias, quien no impuso medida de aseguramiento contra los involucrados. Ante la reiterada exigencia de dinero”, detalló la Fiscalía.
Ante la reiterada petición del soborno, la víctima denunció lo ocurrido ante la Fiscalía.
Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...